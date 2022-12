Huawei Datacom wurde im Gartner® Magic Quadrant™ 2022 zu einem der führenden Unternehmen für kabelgebundene und kabellose Unternehmens-LAN-Infrastruktur gekürt

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Huawei gab bekannt, dass es im Gartner® Magic Quadrant™ 2022 zu einem der führenden Unternehmen für kabelgebundene und kabellose Unternehmens-LAN-Infrastruktur gekürt wurde. Huawei wurde als einziger nicht nordamerikanischer Anbieter im Leaders Quadrant aufgeführt. Huawei betrachtet dies als Meilenstein und als weiteren Beweis für die weltweite Anerkennung des vollständigen Netzwerkangebots von Huawei. Das breite Spektrum an Lösungen von Huawei umfasst die Lösung CloudCampus 3.0, die Switches der CloudEngine-Reihe, die AirEngine-WLAN-Zugangspunkte (APs) und die automatische, intelligente Netzwerkmanagement-Plattform iMaster NCE.

Als hervorragender Anbieter auf dem globalen Unternehmensmarkt für kabelgebundene und kabellose LAN-Infrastruktur verfügt Huawei über eine Vielzahl von Stärken, darunter das umfassende Produktportfolio, die mit künstlicher Intelligenz (KI) und maschinellem Lernen (ML) kompatible Netzwerkmanagement-Plattform, die Unterstützung von Wireless-First sowie die branchenführende „Fähigkeit zur Ausführung" und die „umfassende Vision".

Huawei verfügt über ein ganzheitliches Angebot an kabelgebundenen und kabellosen LAN-Infrastruktur-Angeboten für Unternehmen. Zu den empfohlenen Produkten und Lösungen gehören die End-to-End-CloudCampus-Lösung für LAN, WLAN und WAN, die funktionsreichen Switches der CloudEngine-Serie, die preisgekrönten AirEngine-WLAN-Zugangspunkte und die praxiserprobte automatische, intelligente Netzwerkmanagement-Plattform iMaster NCE. Diese Produkte und Lösungen haben bereits Millionen von Kunden weltweit branchenübergreifend weitergeholfen und dafür hohes Lob erhalten.

Huawei engagiert sich weiterhin für den globalen Unternehmensmarkt und ist ständig innovativ, um Maßstäbe für Unternehmensnetzwerke in Bezug auf vereinfachte Netzwerkarchitektur, erstklassiges Hardware-Design, agile Software-Bereitstellung und flexible Geschäftsmodelle zu setzen.

Konkret vereinfacht Huawei die Campus-Netzwerkarchitektur mit seiner Lösung, die aus dem zentralen Switch und Remote Units (RUs) besteht, von drei auf zwei Schichten. Unter Berücksichtigung von Hardware-Innovationen hat Huawei innovative WLAN-6-Smart-Antennen der dritten Generation sowie eine Reihe brandneuer CloudEngine-Switches und AirEngine-Zugangspunkte vorgestellt. Was Software-Innovationen betrifft, zeichnet sich Huawei durch die leistungsstarke automatische und intelligente Netzwerkmanagement-Plattform iMaster NCE aus, die das branchenweit erste autonome L3-Netzwerk für autonomes Fahren für Campus untermauert. In Sachen innovative Geschäftsmodelle hebt sich Huawei von anderen Anbietern ab, indem es ein vermietbares und verkäufliches Cloud-Management-Plattform-Modell sowie flexible Bereitstellungsoptionen, darunter on-premise, Huawei Public Cloud und MSP-eigene Cloud, einführt.

Bis heute wurden die Angebote des Campus-Netzwerks von Huawei von Kunden in mehr als 170 Ländern und Regionen in Sektoren wie dem öffentlichen Dienst, dem Bildungswesen, dem Gesundheitswesen, der Fertigung, dem Finanzwesen und dem Energiesektor genutzt, um ein solides digitales Fundament für die digitale Transformation zu schaffen.

