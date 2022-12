Shiffrin gewinnt Riesentorlauf am Semmering – Sportlandesrat Danninger als Rutscher im Einsatz

„Skiweltcup ist krönender Abschluss im Sportjahr, der neben dem sportlichen Spektakel auch Impulse für Tourismus und Wirtschaft setzt"

St.Pölten (OTS) - Trotz der jüngsten Warmwetter-Periode schaffte es das Organisationsteam des Skiweltcups am Semmering pünktlich zum heutigen Riesentorlauf perfekte Bedingungen für die Elite des Damen-Skisport zu schaffen. Am besten nutzen konnte das Mikaela Shiffrin (USA), die vor einer tollen Kulisse ihren disziplinenübergreifenden fünften Sieg am Hirschenkogel feiert. Die Gesamtweltcup-Führende verteidigte ihre Halbzeitführung und sicherte sich ihren 78. Weltcupsieg. Auf den Plätzen zwei und drei folgten Petra Vlhova (SVK) und Marta Bassino (ITA). Beste Österreicherin wurde Katharina Liensberger auf Platz 13. „Der Damen Skiweltcup am Semmering ist ein krönender Abschluss für das Sportjahr 2022, der neben dem sportlichen Spektakel auch positive Impulse für den Tourismus und die regionale Wirtschaft setzt. Es freut mich ungemein, dass heuer wieder die Zuschauer hautnah mit dabei sein können und diesen Spitzensportevent hier am Semmering in vollen Zügen genießen können. In diesen Tagen gehen traumhafte Bilder vom Semmering um die Welt. Niederösterreich präsentiert sich von seiner schönsten Seite“, freut sich Sportlandesrat Jochen Danninger über den erfolgreichen Auftakt nach dem ersten von drei Renntagen.

Zusätzlich zum heutigen Riesentorlauf, der aufgrund der Absage in Sölden vor wenigen Wochen am Semmering nachgeholt wurde, gehen in den kommenden Tagen zwei weitere Rennen über die Piste. Am morgigen Mittwoch (10:00 bzw. 13:00) folgt der ursprünglich geplante Riesentorlauf und am Donnerstag dann der traditionelle Nacht-Slalom (15:00 bzw. 18:30 Uhr). Und damit das umfangreiche Programm wie geplant stattfinden kann, waren wieder hunderte freiwillige Helferinnen und Helfer zur Stelle. „Ohne die Ehrenamtlichen würde der Sport nicht funktionieren. Es ist fantastisch, was die 400 freiwilligen Helferinnen und Helfern hier beim Skiweltcup wieder auf die Beine gestellt haben. Vielen Dank an alle, für euren Einsatz – ihr bildet damit das Fundament für die Umsetzung solch großartiger Sportevents. Es ist mir eine Ehre, dass ich euch auf der Piste unterstützen durfte“, unterstrich Danninger die Bedeutung des Organisationsteams rund um OK-Chef Franz Steiner, nachdem er heute selbst als Rutscher auf der Piste im Einsatz war.

