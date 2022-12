Gerald Fleischhacker präsentiert „Schluss mit lustig – Der satirische Jahresrückblick 2022“ am 30. Dezember in ORF 1

Anschließend: „Was gibt es Neues?“ und „Gute Nacht Österreich“ mit den Highlights aus 2022

Wien (OTS) - Humor ist, wenn man trotzdem lacht! Dieser Spruch hat gerade in Krisenzeiten mehr Gültigkeit denn je. Und so wirft „Schluss mit lustig – Der satirische Jahresrückblick 2022“ am Freitag, dem 30. Dezember 2022, um 20.15 Uhr in ORF 1 einen humorvollen Blick in den Rückspiegel. Gerald Fleischhacker führt durch den Abend und begrüßt eine Riege der beliebtesten Kabarettistinnen und Kabarettisten des Landes: Caroline Athanasiadis, Alex Kristan, Gernot Kulis, Malarina, Gery Seidl, Katharina Straßer, Andreas Vitásek und Daniel Sattler machen sich Gedanken darüber, was 2022 so alles passiert ist und verabschieden das vergangene Jahr gebührend – mit einem freundlichen Auf Nimmerwiedersehen! Anschließend zeigen „Was gibt es Neues?“ (22.05 Uhr) und „Gute Nacht Österreich“ (22.50 Uhr) ihre Sendungs-Highlights aus dem Jahr 2022.

„Schluss mit lustig – Der satirische Jahresrückblick 2022“ um 20.15 Uhr

Katharina Straßer eröffnet den Abend mit einem Schlagermedley und gleich ist alles nicht so schlimm wie es ausschaut. Denn in der Welt des Schlagers werden die unangenehmsten Dinge schmeichelweich gespült. Das gilt auch für die Innenpolitik, derer sich Gery Seidl und Gerald Fleischhacker annehmen. Nicht nur in Österreich ist alles … kompliziert. Im Ausland geht es mindestens genauso rund. Alex Kristan betrachtet die politische Welt mit dem Kennerblick des Fußballprofis und ist mit dem Ergebnis nicht zufrieden. Wäre dieses Jahr ein Match, so hat es nach dem Anpfiff schlecht begonnen und dann stark nachgelassen. Auch sie blickt in die Ferne: Malarina geht dem Trend der Selbstfindung nach und stellt die Frage, ob sich das „Ich“ in Indien leichter finden lässt als in Serbien und warum man es nicht gleich im Vorzimmer neben den Schlüsseln ablegt, da wüsste man gleich, wo es ist. Gernot Kulis holt das Publikum zurück ins Heimatland – mit einer Aufarbeitung des heimischen Sportjahres, Fußball-WM inklusive, österreichische Beteiligung in Katar exklusive. Und um bei den klassisch männlichen Themen zu bleiben: Caroline Athanasiadis nimmt sich das beste Stück des Mannes vor. Kleine Ursache, große Wirkung auf die Rechte der Frauen! Veränderungen gibt es bei Mundl Sackbauer mit Andreas Vitásek in der Titelrolle. Wo sonst die Schimpfworte, Türen und Bierkronkorken fliegen wie Raketen zu Silvester, da weht jetzt ein neuer, politisch-korrekter Wind. Ist uns allen noch zu helfen, ein Mundl ohne Bier …? Den Abend beschließen in guter Tradition die Politiker aus dem „Ministerium für Irreres“: Gernot Kulis und Daniel Sattler laden zur letzten Pressekonferenz des Jahres. Und dann gilt für 2022 wirklich: Schluss mit lustig!

„Was gibt es Neues? – Highlights 2022“ um 22.05 Uhr

Allen äußeren Widrigkeiten zum Trotz liefern Oliver Baier und sein Rateteam wöchentlich Pointen und beste Stimmung. In „Was gibt es Neues? – Highlights 2022“ präsentiert er die kuriosesten Szenen, lustigsten Wortspiele und besten Witze des Jahres.

„Gute Nacht Österreich – Schlaf gut 2022!“ um 22.50 Uhr

Ob Vertreter/innen aus Politik, Wissenschaft oder Kultur – alles, was in Österreich Rang und Namen hat, hat Peter Klien auch 2022 Rede und Antwort gestanden. Kurz vor dem Jahreswechsel blickt „Gute Nacht Österreich“ noch einmal auf Peter Kliens „Überraschungsbesuche“ mit seinem Mikrofon zurück und zeigt die besten Szenen aus seinen Reportagen. Und als besondere „Schmankerl“ gibt es zusätzlich Anekdoten von den Dreharbeiten sowie bisher nicht gesendete Szenen.

