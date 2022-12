Hinter den Kulissen des ORF-Sports: „Sport Jahresrückblick 2022“

Am 28. Dezember um 18.00 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Er ist so traditionell wie das Neujahrsspringen: Der „Sport Jahresrückblick 2022“ wirft am Mittwoch, dem 28. Dezember 2022, um 18.00 Uhr in ORF 1 einen Blick auf Sportereignisse wie Winter-Olympia 2022, die Frauenfußball-EM und natürlich auch die Fußball-WM in Katar.

Zum ersten Mal gibt die Sendung dabei aber auch Einblick in den Redaktionsalltag des ORF-Sports. Und so zeigen unter anderem Karoline Rath-Zobernig, Michael Roscher, Didi Helbig, Julia Hießberger und Martin Unger, der Gestalter des Rückblicks, was hinter den TV-Sport-Kulissen so alles passiert.

