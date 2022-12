Holzleitner: Ideenlose Frauenministerin schadet den Frauen

Automatisches Pensionssplitting macht beide Partner arm und vergrößert die Abhängigkeit vom Partner

Wien (OTS/SK) - „Offene Baustellen, ohne Ideen. Die Frauenministerin schadet den Frauen, statt für gute Frauenleben zu sorgen“, so kommentiert SPÖ-Frauenvorsitzende Eva-Maria Holzleitner die schriftliche Stellungnahme von Frauenministerin Susanne Raab zum Pensionssplitting im Ö1-Morgenjournal. „Das Pensionssplitting ist keine adäquate Maßnahme gegen Altersarmut bei Frauen. Alle Expert*innen warnen davor“, so Holzleitner. Bei niedrigen Erwerbseinkommen seien zum Schluss beide Partner im Alter arm. Außerdem vergrößere das automatische Pensionssplitting die Abhängigkeit vom Partner. „Wir wollen die Selbstbestimmtheit von Frauen in ihrer Erwerbstätigkeit fördern“, so die SPÖ-Frauenvorsitzende. Die Forderungen der SPÖ Frauen liegen am Tisch, so sollte rasch ein Lohntransparenzgesetz nach dem isländischen Vorbild mit Strafen bei Unterentlohnung von Frauen umgesetzt werden. Außerdem fordern die SPÖ Frauen höhere Löhne für Frauen, einen raschen Ausbau der Kinderbetreuung, eine verpflichtende Väterkarenz sowie die Umsetzung der seit langem geforderten Unterhaltsgarantie. „Dieses Maßnahmenbündel wäre ein effektiver Versicherungsschutz gegen Altersarmut bei Frauen“, so Holzleitner. ****

Generell müsse alles getan werden, um die Vollzeitarbeit für Frauen zu ermöglichen. „Vollzeitarbeit ist der beste Schutz gegen Altersarmut. Damit Frauen Vollzeit arbeiten können, braucht es einen Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung“, so die SPÖ-Frauenvorsitzende. Bei Frauen beträgt die Teilzeitquote 48 Prozent. „Teilzeit wird zur Armutsfalle“, warnt Holzleitner. Dazu kommt, dass Kinderbetreuung und Pflege, generell fast alle unbezahlte Arbeit, vorwiegend die Frauen machen. Außerdem sind die Lohnunterschiede für die gleiche Arbeit mit 20 Prozent sehr groß. Durch Lücken im Erwerbsleben haben Frauen beim Pensionsantritt im Durchschnitt zehn Beitragsjahre weniger als Männer.

Das wichtigste für gute Frauenpensionen ist aus Sicht der SPÖ, dass Vollzeitbeschäftigung möglich gemacht wird. „Vollzeitbeschäftigung holt Frauen aus der Altersarmut“, so Holzleitner. Außerdem will die SPÖ eine bessere Anrechnung der Kinderbetreuungszeiten in der Pension. Das soll auch für schon jetzt in Pension befindliche Frauen gelten. Sie sollen 50 Euro pro Monat zusätzlich bekommen. (Schluss) rm/up

