Niederösterreich Bahnen: Fahrgastrekord im Advent

LR Schleritzko: Angebot wird im Alltag und in der Freizeit angenommen

St. Pölten (OTS/NLK) - Insgesamt 55.000 Fahrgäste haben die Advent-und Weihnachtsangebote der Niederösterreich Bahnen im heurigen Jahr genutzt. „Mit dieser Rekordzahl können unsere blau-gelben Niederösterreich Bahnen einen großartigen Erfolg verbuchen. Das zeigt, dass der Ausbau des Angebots sowohl im Alltag als auch in der Freizeit wichtig und richtig ist und von den Fahrgästen angenommen wird“, unterstreicht Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko.

Neben den traditionellen Weihnachtsfahrten war die Schneebergbahn heuer erstmals auch im Advent zum PuchBergAdvent bei der Station Baumgartner unterwegs. Die Wachaubahn war an den drei Adventwochenenden im Dezember zum ersten Mal Zubringer zum Wachauer Advent. Die Mariazellerbahn mit Panoramawagen, Ötscherbär und Dampfzug bot nach zwei Jahren coronabedingter Pause wieder die beliebten Fahrten zu den Adventmärkten in St. Pölten, dem Pielachtal und in Mariazell sowie die Themenfahrten rund um Nikolaus, Krampus und Christkind. Die Waldviertelbahn brachte ihre Fahrgäste mit Sonderzügen zum Weitraer Advent und im Reblaus Express reiste am Heiligen Abend das Christkind mit. „Wir wollten unseren Fahrgästen ganz bewusst vielfältige Möglichkeiten bieten, um die schönste Zeit des Jahres nachhaltig, auto- und stressfrei erleben zu können. Das Ergebnis gibt uns Recht und zeigt, dass Öffentliche Mobilität auch in der Freizeit eine essentielle Rolle spielt“, sagt Niederösterreich Bahnen Geschäftsführerin Barbara Komarek.

