WK Wien: Silvestergeschäft wichtiger Umsatzschub für Wiener Handel

Handelsobfrau Gumprecht: „Gekauft werden Lebensmittel, Sekt, Champagner, Dekoartikel und Glücksbringer“ - Wiener Silvestermärkte & 200 Glücksbringerverkaufsstände öffnen

Wien (OTS) - „Silvester ist vor allem ein kulinarisches Fest, das viele Wiener im Kreise der Familie und mit Freunden verbringen. Sekt, Champagner, Glücksbringer, Dekoartikel und Lebensmittel aus der Feinkostabteilung sind die Hauptumsatzbringer zu Silvester“, so Margarete Gumprecht, Obfrau der Sparte Handel in der Wirtschaftskammer (WK) Wien. Für den guten Rutsch ins Neue Jahr investieren die Wiener durchschnittlich 47 Euro.

Hochbetrieb im Lebensmittelhandel und in Vinotheken

Besonders die Ausgaben für Essen und Trinken steigen vor den Festtagen und vor Silvester deutlich. „Der Lebensmittelhandel verzeichnet rund um die Feiertage die ‚höchsten Peaks‘ des Jahres“, so Gumprecht. Zu den beliebtesten Gerichten für die Silvesterfeier zählen: Fisch, Fondue, kalte Platten, Würstel und Mitternachtsgulasch. Auch die 92 Wiener Vinotheken sind gut besucht und fahren in diesem Zeitraum einen wesentlichen Teil ihres Jahresgeschäfts ein: Sieben von zehn Wienern stoßen auf das Neue Jahr mit Sekt und Champagner an. In Summe werden rund 2,5 Millionen Gläser getrunken.

Die letzten Tage im alten Jahr bringen den Händlern also noch einmal einen wichtigen Umsatzschub. „In den Tagen zwischen Stefanitag und Silvester macht der Handel 10 bis 15 Prozent des Weihnachtsgeschäfts“, sagt Gumprecht. Zahlreiche Menschen nutzen die Tage nach Weihnachten, um ihre Gutscheine und Geldgeschenke einzulösen. „Zugutekommt den Händlern dabei, dass die meisten Leute bei Gutscheinen mehr ausgeben als den Nennwert.“

Silvestermärkte und Glücksbringerverkaufsstände öffnen

Auch dem Brauch vom Silvester- oder Neujahrsglücksbringer folgen heuer wieder rund die Hälfte der Wiener. Ein Großteil der Glücksbringer wird bei einem der mehr als 200 Glücksbringerverkaufsstände gekauft, die von 27. bis 31. Dezember Silvesterware anbieten. Die Marktstände sind quer im Wiener Stadtbild verteilt: In Geschäftsstraßen, bei Supermärkten, U-Bahnstationen oder Bahnhöfen. „In Summe verschenken die Wiener zwei Millionen Glücksbringer. Besonders beliebt sind Glücksschweinderl, Hufeisen, Fliegenpilze, vierblättrige Kleeblätter oder Rauchfangkehrer“, so Gumprecht. Frauen und ältere Menschen pflegen diesen Silvesterbrauch häufig. Die Markthändler berichten, dass der Trend der Glücksbringer zu nachhaltigeren Naturprodukten, wie Holz, Glas und Papier und weg von Plastik, geht.

Zwischen Weihnachten und Silvester haben außerdem fünf Silvestermärkte in Wien geöffnet, die neben Silvesterartikeln auch Punsch und Glühwein anbieten: Im 1. Bezirk der Silvestermarkt in der Mahlerstraße und der Neujahrsmarkt am Michaelerplatz, im 10. Bezirk der Neujahrsmarkt in der Fußgängerzone Favoriten, im 13. Bezirk der Kultur- und Neujahrsmarkt Schloss Schönbrunn und im 21. Bezirk der Neujahrsmarkt am Franz-Jonas-Platz. „Die Silvestermärkte in der Mahlerstraße und am Michaelerplatz haben am 31. Dezember bis 2 Uhr offen, für diejenigen, die noch auf der Suche nach einer Silvesteraktivität sind“, so Gumprecht.

Handels-Öffnungszeiten zu Silvester

Da der 31. Dezember heuer auf einen Samstag fällt, gelten folgende Öffnungszeiten: Der Handel hat generell bis 17 Uhr, der Le­bensmittelhandel bis 18 Uhr offen. Der Süßwarenhan­del, Blumenhandel und der Handel mit Silvesterartikel darf bis 20 Uhr geöffnet bleiben. Am Neujahrstag (1. Jänner 2023) gelten die Sonderöffnungszeiten für Verkaufsstellen an Bahnhöfen.

