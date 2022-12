Sportjahr 2022: NÖ Top- & Leitvereine mit zahlreichen Titeln

LR Danninger: „Unsere Vereine leisten eine hervorragende Arbeit und haben sich im Sportjahr 2022 mit großartigen Erfolgen belohnt“

St. Pölten (OTS/NLK) - Das Jahr 2022 geht in wenigen Tagen zu Ende und zahlreiche niederösterreichische Top- und Leitvereine können auf ein erfolgreiches Sportjahr mit insgesamt 17 Titeln zurückblicken. Mit dem Basketballklub Duchess Klosterneuburg, dem Handballverein Hypo Niederösterreich und dem Fußballverein SKN St. Pölten Frauen holten gleich drei Damenmannschaften das Double aus Cup und Meisterschaft. Weitere Cupsiege feierten die Damen des Volleyball Niederösterreich Sokol/Post SV und die Herren des Tischtennisclubs Wiener Neustadt. Den Meistertitel sicherten sich zudem die Handballer des UHK Krems, die Kegler des KSV Orth sowie die Damen und Herren der Flag-Football Klosterneuburg Indians. Die Stockschützen des ESV Wang konnten neben dem Meistertitel zudem auch die Champions League gewinnen.

„Unsere Vereine leisten eine hervorragende Arbeit und haben sich im Sportjahr 2022 mit großartigen Erfolgen belohnt. Ich möchte allen Teams recht herzlich zu den insgesamt 17 Titeln gratulieren, denn mit diesen überragenden Leistungen haben sie uns begeistert und gezeigt, wie vielfältig die niederösterreichische Sportlandschaft ist. Zudem geben sie mit ihren Nachwuchsteams auch der jungen Generation die Chance, ihren Sportsgeist sowie ihr Talent zu beweisen und unterstützen uns somit bei der Umsetzung unserer Sportstrategie 2025“, zeigt sich Sportlandesrat Jochen Danninger stolz.

In insgesamt sieben unterschiedlichen Sportarten – Basketball, Eisstockschießen, Volleyballball, Squash, Handball, Kegeln und Fußball – haben die niederösterreichischen Top- & Leitvereine Titel geholt und somit einen eindrucksvollen Beleg für die Vielfalt in Niederösterreichs Sportlandschaft geliefert. „Mit ihren Erfolgen leisten unsere Spitzenvereine einen wesentlichen Beitrag zur positiven und vielfältigen Entwicklung des Sportlandes Niederösterreich. Speziell für unseren heimischen Nachwuchs ist es besonders erfreulich, dass sie durch Erfolgsgeschichten in den diversesten Sportarten auf die vielen Möglichkeiten aufmerksam werden und so die passende Sportart für sich selbst finden“, so Danninger.

