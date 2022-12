Toto: Jackpot beim Dreizehner und Dreifachjackpot beim Zwölfer

Es warten 7.000 Euro bzw. 8.500 Euro

Wien (OTS) - Kurioser Jahresausklang bei Toto, denn ein Solo-Zwölfer wäre in der 52. Runde mehr wert als ein Solo-Dreizehner. Und das kam so: Es gab in der Runde 51 keinen Dreizehner, wodurch es in der letzten Runde des Jahres um einen Jackpot mit rund 7.000 Euro geht. Es gab aber auch keinen Zwölfer, und das zum bereits dritten Mal in Folge. Somit wartet hier ein Dreifachjackpot, und dabei werden gut 8.500 Euro im Topf liegen.

Und zwei, eigentlich drei, Jackpots warten auch in der Torwette. Es gab weder fünf noch vier richtige Ergebnisse, wodurch es im ersten Rang bereits um einen 15-fach-Jackpot, und im zweiten Rang um einen Jackpot geht. Folglich geht auch der Hattrick Jackpot in eine weitere Runde.

Annahmeschluss für die Runde 52 ist am Samstag um 15.50 Uhr.

Quoten der Toto Runde 51

JP Dreizehner, im Topf bleiben EUR 3.701,54 – 7.000 Euro warten 3fach JP Zwölfer, im Topf bleiben EUR 6.790,02 1 Elfer zu EUR 444,10 16 Zehner zu je EUR 55,50 24 5er Bonus zu je EUR 15,40

Der richtige Tipp: X 2 2 2 2 / 1 2 X 1 X 2 X X 2 2 2 X 1

Torwette 1. Rang: JP im Topf bleiben EUR 13.650,72 Torwette 2. Rang: JP im Topf bleiben EUR 293,47 Torwette 3. Rang: 5 zu je EUR 73,30 Hattrick: JP im Topf bleiben EUR 163.405,86

Torwette-Resultate: 2:2 0:+ 1:2 0:+ 1:+

