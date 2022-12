Naturhotel „Aufatmen“ als veggiefreundlichstes Ferienhotel Österreichs ausgezeichnet

Maria und Wolfgang Pfeiffer vom Naturhotel „Aufatmen“ begeistern ihre Gäste täglich mit seinem viergängigen veganen Menu in der Tiroler Leutasch.

Viele Veganer haben oft die Sorge, dass ihre Speisen in der Gastronomie mit tierischen Produkten in Berührung kommen. Ein Teil unseres Erfolgs ist die Sicherheit im Umgang mit den Produkten, die unsere Gäste genießen Maria und Wolfgang Pfeiffer, Naturhotel "Aufatmen"

Leutasch (OTS) - „Wir bieten fünfmal die Woche sowohl unseren Hotelgästen als auch externen Kunden ein Viergängemenu aus der kreativen veganen Gemüseküche. Alle Speisen werden bei uns selbst gemacht, die Produkte stammen aus der Region“, freuen sich Maria und Wolfgang Pfeiffer über die Auszeichnung. Während beim Frühstück noch vegetarische Köstlichkeiten wie Käse, Topfen-Aufstrich oder Rührei auf den Tisch kommen, begeistert das Abendmenu ohne tierische Produkte. Die französische Küchenchefin Justine hat eine spezielle Ausbildung für vegane Küche und lebt selbst vegan. Die Bronzemedaillengewinnerin bei der französischen Nachspeisenmeisterschaft kocht in der offenen Schauküche, wo sich Gäste gerne Kochtipps nach dem Essen holen. In Zukunft können diese im Rahmen von Kochworkshops auch praktisch umgesetzt werden. „ Viele Veganer haben oft die Sorge, dass ihre Speisen in der Gastronomie mit tierischen Produkten in Berührung kommen. Ein Teil unseres Erfolgs ist die Sicherheit im Umgang mit den Produkten, die unsere Gäste genießen “, erläutern Maria und Wolfgang.

30 Bettenbetrieb auf 4 Sterne Niveau

Die beiden ausgebildeten Yogalehrer arbeiten seit 2008 an der Erfolgsgeschichte des Naturhotels. „Wir bieten sehr viele Annehmlichkeiten eines 4-Sterne Hotels, nur exklusiver. Die hochwertigen Zimmer, Küche, Service und Wellnessbereich bieten sehr viel Platz und Freiraum für unsere Gäste. Diese haben sich wie wir für ein bewusstes und nachhaltiges Leben entschieden.“, erklären Maria und Wolfgang. Perfekt Entspannen lässt es sich im Bio-Badeteich, Kamin-Lounge, Lärchenstube, Garten und Lesestadl oder im Raum der Stille. Während im Winter neben Skifahren, Schneeschuhwandern und Winterwandern über 300 Langlauf-Loipen-Kilometer direkt vor der Haustüre warten, schätzen Gäste im Sommer die vielfältigen Möglichkeiten wie Yoga, Meditationen, Naturwandern oder Biken.

