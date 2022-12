Mehr finanzielle Anreize für private Investitionen

IWS-Studie zur Erhaltung baukultureller Objekte

Linz (OTS) - „Gerade in Zeiten rückläufiger Baukonjunktur ist es sinnvoll, Anreize zu schaffen, damit mehr privates Kapital in die Erhaltung und Revitalisierung von baukulturell wertvollen Objekten und Immobilien in Stadt- und Ortskernen investiert wird“, fordert IWS-GF Gottfried Kneifel.

Die Initiative Wirtschaftsstandort OÖ (IWS) hat der Bundesregierung dazu eine Studie übermittelt: Ziel sei es dabei, die Haus-Erneuerungskosten im bereits verbauten Ortsgebiet so zu reduzieren, damit der Neubau von Objekten „auf der grünen Wiese“ nicht günstiger ist. Die gleiche Kubatur von revitalisierter Bausubstanz darf nicht teurer sein als ein Neubau an der Peripherie, wo Boden versiegelt wird und die öffentliche Infrastruktur mit Straßen, Wasser-Ent- und -Versorgung, Strom- und Internetanschlüsse etc. erst errichtet werden muss. Aus der IWS-Studie geht hervor, dass derzeit mehr als 38.000 unbewegliche Objekte in Österreich rechtskräftig unter Denkmalschutz stehen. 12.500 sind im Besitz von Privatpersonen, rund 11.000 im Eigentum von Gemeinden/Ländern und rund 10.100 gehören Diözesen, Pfarren, Religionsgemeinschaften und Klöstern.

Zur Mobilisierung von privatem Kapital seien allerdings die Rahmenbedingungen dafür anzupassen: In der IWS-Studie, die an Finanzminister Brunner übergeben wurde, wird dazu konkret gefordert:

Abschaffung der investitionsfeindlichen Liebhaberei-Verordnung

Wer in einen Altbau/Stadtkern investiert soll Sonderausgaben geltend machen können

Abschaffung der Grundsteuer für denkmalgeschützte Objekte

Investitionsförderung und Kreditgarantie, um die Kosten gleich niedrig zu halten wie bei einem Neubau mit gleicher Kubatur auf der „grünen Wiese“

„Wenn ein Investor/Eigentümer ein Bauwerk im öffentlichen Interesse erhält, soll das auch vom Fiskus nicht nur verbal anerkannt, sondern auch gefördert werden“, heißt es in der IWS-Studie.

