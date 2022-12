Lotto: Doppeljackpot bei „6 aus 45“ – 2,5 Millionen am Mittwoch

Solojoker in Vorarlberg mit 227.000 Euro

Wien (OTS) - Die „sechs Richtigen“ vom Sonntag 7, 12, 31, 37, 40 und 41 machten aus dem Jackpot einen Doppeljackpot. Im Topf haben sich dadurch bereits 1,7 Millionen Euro angesammelt. Bis zur Ziehung am Mittwoch wird der Pot mit voraussichtlich 2,5 Millionen Euro gefüllt sein.

Beim Fünfer mit Zusatzzahl waren fünf Spielteilnehmer:innen erfolgreich. Zwei der Gewinne, einmal mit Quicktipp, ein Normalschein, wurden dabei in der Steiermark erzielt, weiters jeweils einer in Niederösterreich und Oberösterreich, beides Quicktipps. Zu guter Letzt war auch ein Gewinn auf win2day abgegeben worden, ein selbst angekreuzten Normalschein. Was alle aber gemeinsam haben: bald je rund 28.000 Euro mehr auf dem Gewinnkonto.

Utl.: LottoPlus

Bei LottoPlus gab es diesmal einen Sechser. Freuen darüber kann sich ein/e Niederösterreicher/in. Rund 338.000 Euro ist dieser Gewinn wert. Beim LottoPlus Sechser der nächsten Runde geht es um rund 250.000 Euro.

Utl.: Joker

Beim Joker letztlich gab es einen Lotto Quicktipp mit der richtigen Ziffernkombination, und darauf war auch das „Ja“ angekreuzt. Der Gewinn wurde in Vorarlberg erzielt und brachte mehr als 227.000 Euro.

Lotto Quoten der Ziehung vom Sonntag, 25. Dezember 2022

DJP Sechser, im Topf bleiben EUR 1.708.635,56 – 2,5 Mio. warten 5 Fünfer+ZZ zu je EUR 27.947,30 115 Fünfer zu je EUR 1.325,50 217 Vierer+ZZ zu je EUR 210,70 4.891 Vierer zu je EUR 51,90 6.435 Dreier+ZZ zu je EUR 17,70 83.543 Dreier zu je EUR 5,50 261.494 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 7 12 31 37 40 41 Zusatzzahl 45

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Sonntag, 25. Dezember 2022

1 Sechser zu EUR 337.663,90 79 Fünfer zu je EUR 1.001,10 3.607 Vierer zu je EUR 19,50 58.484 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 6 8 18 26 28 34

Joker Quoten der Ziehung vom Sonntag, 25. Dezember 2022

1 Joker EUR 227.401,70 9 mal EUR 8.800,00 104 mal EUR 880,00 1.131 mal EUR 88,00 10.803 mal EUR 8,00 107.426 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 2 2 9 2 6 0

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Lotterien



Gerlinde Wohlauf

01 / 790 70 / 31920

0664 38 00 292



https://www.lotterien.at

https://www.win2day.at