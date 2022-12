LICHT INS DUNKEL-Rekord im ORF Vorarlberg zum 50-Jahr-Jubiläum

Über eine Million Euro sammelte der ORF Vorarlberg 2022 für Soforthilfefonds und Verein „Tischlein Deck Dich“

Wien (OTS) - Zum 50-Jahr-Jubiläum von LICHT INS DUNKEL zeigten sich die Vorarlbergerinnen und Vorarlberger überaus spendenfreudig. Im Rahmen von verschiedenen Initiativen in Vorarlberg ist – Dank Verdoppelung durch die Bundesregierung – bisher die fantastische Summe von mehr als einer Million Euro erzielt worden.

Dreieinhalb Stunden Live-TV

Das ORF-Landesfunkhaus Vorarlberg in Dornbirn stand am Weihnachtswochenende im Mittelpunkt für die LICHT INS DUNKEL-Fernsehsendungen auf ORF 2 V. Am 23. und 24. Dezember sendete der ORF Vorarlberg ein festliches dreieinhalbstündiges Sonderprogramm, um Spenden für LICHT INS DUNKEL zu sammeln. Moderiert wurden die Sendungen von Kerstin Polzer und David Breznik. Außerdem konnte das Friedenslicht aus Bethlehem nach Hause geholt werden.

Senden für Spenden brachte über eine Million

Im Rahmen des 50-Stunden-Spendenprogramms von ORF Radio Vorarlberg für 50 Jahre LICHT INS DUNKEL am 26. November 2022 ermöglichten die Hörerinnen und Hörer sowie Vorarlbergs Wirtschaft bereits ein großartiges Ergebnis von 592.331,32 Euro. Durch die dreieinhalbstündigen TV-Sendungen kamen nun weitere 225.184,15 Euro zusammen. Aufgrund der Verdoppelung dieses Betrages durch die Bundesregierung ergibt das 450.368,30 Euro. Somit wird im Jubiläumsjahr 2022 für LICHT INS DUNKEL in Vorarlberg erstmals der Jahresbetrag von über einer Million Euro erreicht.

Soforthilfefonds und „Tischlein Deck Dich“

Die Spenden anlässlich 50 Jahre LICHT INS DUNKEL widmet der ORF Vorarlberg dem Soforthilfefonds für Familien und Kinder in Not sowie „Tischlein Deck Dich“. Der Verein sammelt einwandfreie Lebensmittel und verteilt diese an bedürftige Menschen in Vorarlberg. Über 1.800 Personen profitieren regelmäßig vom Angebot. Jede Woche werden etwa 40 Tonnen Lebensmittel bewegt, rund 300 Freiwillige stellen sich in den Dienst der guten Sache und betreuen die fünf Ausgabestellen in Vorarlberg.

Markus Klement, Landesdirektor ORF Vorarlberg: „Ich bedanke mich herzlich im Namen des gesamten ORF Vorarlberg-Teams bei allen Spenderinnen und Spendern sowie bei unseren Partnern aus der Wirtschaft für ihre Großzügigkeit und Hilfsbereitschaft, die sich in dieser außerordentlichen Spendensumme widerspiegeln!“

Stefan Höfel, Projektleiter LICHT INS DUNKEL im ORF Vorarlberg: „In einer sehr herausfordernden Zeit für viele Menschen haben die Vorarlbergerinnen und Vorarlberger erneut gezeigt, wie hilfsbereit sie sind. So kann in Vorarlberg wieder vielen Familien und Kindern in Not geholfen werden.“

Spendenkonto ORF Vorarlberg-Projekt „Tischlein Deck Dich“

Raiffeisenlandesbank Vorarlberg

IBAN: AT62 3700 0000 0005 0500

BIC: RVVGAT2B

Jeder Euro zählt – DANKE! Die Spende ist steuerlich absetzbar.

Rückfragen & Kontakt:

Sabine Stroj

Presse- & Öffentlichkeitsarbeit | Events

Landesdirektion Vorarlberg | D-V

+43 5572 301-22554

sabine.stroj @ orf.at

vorarlberg.ORF.at