TIROLER TAGESZEITUNG AM SONNTAG "Leitartikel" Ausgabe vom 25. Dezember 2022, von Alois Vahrner "Letzter Elchtest für die Regierung"

Die türkis-grüne Bundesregierung wankt, noch fällt sie aber nicht. Wenn sie tatsächlich weitermachen will, dann muss sie endlich wieder in die Gänge kommen.

Innsbruck (OTS) - Türkis-Grün war, so es das in der Politik überhaupt geben sollte, nie eine Liebesheirat. ÖVP-Wahlsieger Sebastian Kurz hatte zuvor schon die SPÖ und FPÖ als mögliche Partner verschlissen, da bot sich mit den erstarkten Grünen die Chance auf etwas Neues. „Das Beste aus beiden Welten“, die ja ohnehin kaum unterschiedlicher sein konnten, wurde im vom Kurz-Team vielgeübten Polit-Marketing versprochen – aber wie so viele andere hochtrabende Ankündigungen bis heute so nicht eingehalten.

Türkis-Grün war wegen Corona vom Start weg bis heute zur Bewältigung der Teuerungswelle im Krisen-Ausnahmemodus. Zweistellige Milliardenbeträge auf Pump mussten zur Absicherung von Wirtschaft, Arbeitsplätzen und Kaufkraft ausgeschüttet werden. Viele der getroffenen Entscheidungen waren sicher alternativlos und richtig. Das Aus für die kalte Progression, der zumindest verhaltene Einstieg in die Energiewende und CO2-Besteuerung oder die automatische Anpassung von Sozialleistungen stehen sicher auf der Habenseite. Mit der Zeit häuften sich aber die Regierungs-Flops. Diese kamen die SteuerzahlerInnen teils teuer zu stehen bzw. entpuppten sich als rechtlich unhaltbar.

Türkis-Grün ist nicht erst seit den diversen ÖVP-Affären und dem von den Grünen erzwungenen Rücktritt von Sebastian Kurz in der Dauerkrise. Beide Parteien klammern sich mit Blick auf die miserablen Umfrage-Ergebnisse an die Macht und scheuen (noch) eine vorgezogene Neuwahl. Mit dem Argument, dass die Menschen in Krisenzeiten politische Lösungen statt Wahlkampf wollten. Das mag stimmen, dann muss die Welle an gegenseitigen Blockaden und Fouls aber umgehend enden. 2023 wird so zum letzten Elchtest für Türkis-Grün.



