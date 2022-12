XCMG stärkt globales Vertriebsnetzwerk mit neuem Ungarn-Deal

Xuzacio, China (ots/PRNewswire) - XUZACIO, China, 23. Dezember 2022 /PRNewswire/-- XCMG (SHE: 000425), einer der weltweit größten Hersteller von Baumaschinen, hat sein globales Vertriebsnetzwerk durch die Unterzeichnung eines Vertrags mit PJ Machine Trade Ungarn erweitert, um örtlichen Kunden Maschinenverkäufe, Miet- und After-Sales-Services zu bieten, einschließlich für Erdbewegungsmaschinen, Fundierungsmaschinen, Bergbauausrüstungen und andere Baumaschinen.

Diese Kooperationsvereinbarung wird XCMG insbesondere dabei helfen, sein europäisches Vertriebsnetz erheblich zu erweitern und gleichzeitig seine Marktdurchdringung in Ungarn und benachbarten Ländern zu beschleunigen.

„Ich möchte PJ meinen Glückwunsch dafür aussprechen, dass er der Vertriebspartner von XCMG in Ungarn geworden ist", sagte Liu Jiansen, Vice President von XCMG Machinery und General Manager von XCMG Import & Export. „Ungarn dient als wichtiger Knotenpunkt für die europäische Strategie, und mit dieser Kooperation kann XCMG das starke Netzwerk von PJ einsetzen, um das grüne und innovative Entwicklungskonzept des Unternehmens kontinuierlich zu fördern; wir hoffen, dass diese Zusammenarbeit solide Ergebnisse hervorbringen wird."

PJ Machine Trade Ltd., ein Joint Venture, hat sich auf den Vertrieb von XCMG-Produkten in Ungarn spezialisiert. In den zehn Tagen, die seit der Unterzeichnung der Vereinbarung zwischen den beiden Parteien vergangen sind, hat XCMG Aufträge für 23 Maschinen gesichert.

Die ungarische Regierung verfolgt aktuell das Ziel, die Bauindustrie des Landes rigoros zu entwickeln, was bislang solide Ergebnisse hervorgebracht hat. Neben dem Verkauf von Maschinen besteht in Ungarn auch eine starke Nachfrage nach Mietmaschinen, ein Bereich, der für XCMG und PJK Machine Trade von großem Interesse ist. Sowohl im Verkaufs- als auch im Leasing-Bereich sind starke Finanzierungsmöglichkeiten erforderlich. Die ungarische Zentralbank wird PJ Machine Trade bei den Vorbereitungen zur Gründung einer Leasing-Gesellschaft unterstützen, die speziell für den Verkauf und die Vermietung von XCMG-Maschinen zuständig ist. In Zukunft wird das Vertriebsgeschäft in sieben Länder rund um Ungarn expandieren, womit XCMG eine solide Händlerabdeckung in Mittel- und Osteuropa gewährleistet.

„PJ fühlt sich geehrt, der ungarische Vertriebspartner von XCMG zu sein, nachdem der Vertrag am Rande der kürzlich zu Ende gegangenen Messe Bauma 2022 in München unterzeichnet wurde", sagte Potik László, General Manager von PJ Machine Trade. „Durch die Nutzung des globalen Markeneinflusses von XCMG erhielt PJ Machine Trade auf der Messe mehr als 30 Maschinenbestellungen. Mit der Erholung der Weltwirtschaft und der Entwicklung des Bausektors in Ungarn werden wir unseren Einfluss voll ausnutzen und unser Vertriebsnetz schrittweise ausbauen."

