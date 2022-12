VP-Mahrer/Hungerländer ad Migration: Europa braucht Ordnung im Asylsystem

Wien von Massenmigration besonders betroffen – 5-Punkte Plan von Innenminister Karner muss zügig umgesetzt werden.

Wien (OTS) - Die Lage in Wien ist durch die verfehlte Integrationspolitik der SPÖ bereits seit Jahren sehr angespannt. Heuer sind mehr als 100.000 Asylanträge von Migranten in Österreich gestellt worden, von welchen 75% unregistriert durch mehrere europäische Länder gezogen sind. Das zeigt, dass das europäische Asylsystem gescheitert ist. „Wir alle sind Europa, wir alle tragen Verantwortung. Die Bewältigung dieser Massenmigrationswelle ist eine gemeinsame Kraftanstrengung. Hierbei ist aber ein geordnetes Vorgehen und eine klare Unterscheidung notwendig zwischen Menschen auf der Flucht und Menschen, die bloß ihre Lebensbedingungen verbessern wollen“, so Landesparteiobmann Stadtrat Karl Mahrer.

Ehrlicher Umgang – keine falschen Hoffnungen für Migranten

Es ist notwendig, die europäischen Außengrenzen stabil zu sichern. Noch bevor Migranten nach Europa gelangen, müsse geklärt werden, ob es sich überhaupt um Flüchtlinge handelt, die eine Chance auf einen Schutzstatus haben. Es brauche daher klare Zurückweisungsrichtlinien und funktionierende Rückkehrübereinkommen für alle Migranten, die diesen Flüchtlingsstatus nicht haben. „So stellen wir durch das Prinzip der Ordnung einen ehrlichen und humanen Umgang mit den Menschen sicher“, so Mahrer. „Daher sollten Asylverfahren ausschließlich an Außengrenzen bzw. mittelfristig außerhalb der EU geführt werden. Nur so können wir sicherstellen, dass die Massenmigration erst gar nicht bis vor die Tore Wiens gelangt“, so die Integrationssprecherin der Wiener Volkspartei, Gemeinderätin Caroline Hungerländer.

„Die EU ist gut beraten, den 5-Punkte-Plan von Bundesminister Karner umgehend umzusetzen. Denn nur damit kann das Problem der Massenmigration einer Lösung nähergebracht werden. Eine derartige Lösung wünschen sich auch die Wienerinnen und Wiener“, so Mahrer abschließend.

