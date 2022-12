21. Bezirk: Rasch Karten für „Neujahrskonzert“ sichern

Termin: 8.1., Spende: 22 Euro, Reservierungen: Tel. 271 96 24

Wien (OTS/RK) - Das „Floridsdorfer Neujahrskonzert“ am Sonntag, 8. Jänner, ab 11.00 Uhr, im Festsaal im Bezirksmuseum Floridsdorf (21., Prager Straße 33) hat die Devise „Beschwingte Weisen zum Jahresbeginn“. Organisiert wird diese Veranstaltung vom Verein „Freunde der Beethoven-Gedenkstätte in Floridsdorf“. Ab sofort nehmen die ehrenamtlich tätigen Vereinsleute Reservierungen zu der vergnüglichen Matinee entgegen: Telefon 271 96 24. Karten-Bestellungen per E-Mail: eva.krapf@gmx.at.

Anmeldungen zu dem schwungvollen Konzert sind bis Samstag, 31. Dezember, möglich. Eine baldige Kontaktaufnahme mit dem Beethoven-Verein ist ratsam. Das Publikum hört Werke von Ponchielli, Ivanovici, Fucik, Lehar und weiteren Tondichtern. 5 Künstler*innen machen bei dem kurzweiligen Musik-Vormittag mit: Katharina Jing An Gebauer (Sopran), Andreas Hirsch (Bass), Judith Engel (Viola), Rudolf Melchart (Klarinette) und Manfred Hohenberger (Klavier plus Moderation). Besucher*innen des „Floridsdorfer Neujahrskonzerts“ müssen die geltenden Corona-Richtlinien einhalten. Die Vereinsleute bitten um einheitliche „Eintrittsspenden“ (Fix-Betrag pro Person: 22 Euro, inklusive Sekt und Brötchen). Mehr Infos im Internet: www.beethoven-gedenkstaette.at.

Den vielfältigen Veranstaltungskalender des Bezirksmuseums Floridsdorf (Dokumentationen, Konzerte, Theater, u.a.) stellt der freiwillig agierende Museumsleiter, Ferdinand Lesmeister, zusammen. Auskünfte über die nächsten kulturellen Aktivitäten: Telefon 0664/55 66 973 bzw. E-Mail bm1210@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Sängerin Katharina Jing An Gebauer: www.sopran-gebauer.com

Sänger Andreas Hirsch („Wiener Herzen“): https://diewienerherzen-at.webnode.page/products/block-hans/

Pianist Manfred Hohenberger (KV Transdanubien): www.transdanubien.net/tag/manfred-hohenberger/

Bezirksmuseum Floridsdorf: www.bezirksmuseum.at

Veranstaltungen im 21. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/floridsdorf/

