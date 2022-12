Familienzeit im Advent: 24 Türchen sorgten für große Vorfreude in ganz Niederösterreich

LR Teschl-Hofmeister: Gelungene Weihnachtsaktion der NÖ Familienland GmbH

St. Pölten (OTS/NLK) - Auch heuer erfreute sich der virtuelle Adventkalender der NÖ Familienland GmbH wieder über große Beliebtheit und hat die Wartezeit auf das Christkind verkürzt. Hinter den 24 Türchen verbargen sich Gutscheine der Partnerbetriebe des NÖ Familienpasses und Gesellschaftsspiele. „Der Adventkalender der NÖ Familienland GmbH war auch in diesem Jahr eine tolle Bestätigung für die Attraktivität der Angebote der Partnerbetriebe des NÖ Familienpasses“, freut sich Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister über die gelungene Vorweihnachtsaktion.

Zahlreiche der rund 550 Partnerbetriebe des NÖ Familienpasses haben für den Adventkalender der Familienland GmbH attraktive Preise zur Verfügung gestellt und neben einer Entlastung des Familienbudgets auch für Vorfreude auf das Weihnachtsfest gesorgt. Ein besonderes Zuckerl hat sich auch in diesem Jahr das Landesgremium für Papier-und Spielwarenhandel der Wirtschaftskammer Niederösterreich einfallen lassen. Insgesamt 24 Gesellschaftsspiele wurden für den Adventkalender der NÖ Familienland GmbH zur Verfügung gestellt. Somit durften sich im Advent pro Tag gleich zwei Familien über eine Überraschung freuen.

Die Angebote der Partnerbetriebe des NÖ Familienpasses und die zusätzliche Gewinnchance auf ein Gesellschaftsspiel haben auch heuer für einen Ansturm auf diese vorweihnachtliche Aktion gesorgt. Täglich haben rund 750 Personen am Adventkalender-Gewinnspiel teilgenommen und insgesamt konnten im Dezember mehr als 50.000 Seitenaufrufe verzeichnet werden.

Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister: „Gerade in herausfordernden Zeiten ist es wichtig unsere Familien zu unterstützen. Es freut mich deshalb umso mehr, dass wir mit den Gewinnen des Adventkalenders so vielen Familien in Niederösterreich eine vorweihnachtliche Freude bereiten und gleichzeitig für etwas Entlastung des Familienbudgets sorgen konnten.“

Weitere Informationen: Karin Feldhofer, 02742 9005 13484, karin.feldhofer @ noel.gv.at.

