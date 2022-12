Vizebürgermeisterin Gaál: „Frauennotruf ist an den Feiertagen rund um die Uhr erreichbar“

Mitarbeiterinnen sind auch zu Weihnachten da – Hilfe bei Gewalt erhalten betroffene Frauen beim 24-Stunden Frauennotruf

Wien (OTS) - Harmonische und besinnliche Weihnachtsfeiertage wünschen sich wohl alle. Oft sieht die Wirklichkeit leider anders aus. Aber was passiert, wenn gerade in der stillsten Zeit des Jahres Streit ausbricht?

„Die Mitarbeiterinnen des Frauennotrufs sind auch zu Weihnachten – und an allen Feiertagen – rund um die Uhr für Frauen, die von Gewalt betroffen sind, da. Es ist wichtig, dass Frauen, die Hilfe brauchen, diese möglichst schnell und unbürokratisch bekommen. Die Stadt Wien ist für Frauen in Notsituationen da“, so Vizebürgermeisterin und Frauenstadträtin Kathrin Gaál.

„Oft ist Hilfe nur einen Anruf entfernt“: 24-h Frauennotruf ist rund um die Uhr besetzt

Mit dem Sujet „Oft ist Hilfe nur einen Anruf entfernt“ auf City Lights macht die Stadt Wien über die Feiertage auf den Frauennotruf aufmerksam.

Der 24-Stunden Frauennotruf der Stadt Wien ist unter 01/71719 rund um die Uhr erreichbar, E-Mail-Beratung gibt es unter frauennotruf @ wien.at. Weitere Informationen unter www.frauennotruf.wien.at.

„Nichts ist O.K. bei K.O.-Tropfen“: Toilettenposter und Freecards bis Silvester – Bims gegen K.O.-Tropfen fahren bis 11. Jänner

Wie handle ich richtig, wenn ich mitbekomme, dass jemandem K.O.-Tropfen ins Getränk gemischt werden oder wenn ich selbst vermute, dass mir jemand K.O.-Mittel gegeben hat? Unter dem Motto „Nichts ist O.K. bei K.O.-Tropfen!“ läuft die groß angelegte Bewusstseinskampagne der Stadt Wien und ruft zu Aufmerksamkeit und Zivilcourage auf.



Im Rahmen der Kampagne fahren derzeit Straßenbahnen gegen K.O.-Tropfen.

Toilettenplakate und Freecards in Lokalen machen bis Silvester auf das Thema K.O.-Tropfen aufmerksam.

„Nichts ist O.K. Bei K.O.-Tropfen! Passen wir aufeinander auf! Hinschauen. Handeln. Helfen.“ ist die Botschaft, die zu Zivilcourage und zur Achtsamkeit aufruft.

Der 24-h Frauennotruf gibt unter 01/71719 Auskunft. Wichtig ist: Bei Gefahr immer die Polizei unter 133 rufen! Alle Infos gibt es unter wien.gv.at/gewaltschutz

Der 24-Stunden Frauennotruf ist Anlaufstelle für alle Frauen und Mädchen ab 14 Jahren, die von sexualisierter, körperlicher und/oder psychischer Gewalt betroffen sind oder Gewalt in der Vergangenheit erfahren haben – egal wie lange die Gewalterfahrung zurückliegt.

Weitere Infos: www.frauennotruf.wien.gv.at; wien.gv.at/gewaltschutz / Schluss

Rückfragen & Kontakt:

Gerda Mackerle

Mediensprecherin Vizebürgermeisterin Kathrin Gaál

E-Mail: gerda.mackerle @ wien.gv.at

Telefon: 0676/8118 81983