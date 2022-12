RTLZWEI: "Schöne Bescherung" sorgt für erneuten Erfolg zur Primetime (FOTO)

München (ots) - Mit "Schöne Bescherung" konnte am gestrigen Donnerstagabend erneut ein Weihnachtsfilm in der Primetime überzeugen. So erreichte die Filmkomödie (u.a. mit Chevy Chase und Beverly D'Angelo in den Hauptrollen) 7,9 % MA in der werberelevanten Zielgruppe der 14-49-Jährigen.

Bis zu 1,28 Mio. Zuschauerinnen und Zuschauer gesamt verfolgten die herrlich-kitschigen Weihnachtsszenarien um Clark Grisworld, der eigentlich nur geruhsame Weinachten im Kreise seiner Familie verbringen möchte.

Daten © AGF in Zusammenarbeit mit GfK; VideoScope, Marktstandard TV, 22.12.2022, vorläufig gewichtet. Wenn nicht anders angegeben, beziehen sich die Daten auf die 14-bis 49-Jährigen.

