Schmuckenschlager gratuliert Landjugend zu Spendenerfolg für das Ö3-Weihnachtswunder

Sensationelle Summe übergeben

St. Pölten (OTS) - Die Landjugend NÖ konnte dieses Jahr sensationelle 80.920 Euro an Spendengeldern übergeben. Da im heurigen Jahr die Spendenübergabe im gläsernen Studio in Bregenz stattfand, lag es auf der Hand, gemeinsam mit der Landjugend-Jungbauernschaft Vorarlberg Spenden zu sammeln.

"Ein großes Danke an die Landjugend Niederösterreich und an jeden Einzelnen, der gespendet hat", freut sich Johannes Schmuckenschlager, Präsident der Landwirtschaftskammer NÖ über die großartige Summe, die zusammengekommen ist. "Soziales Engagement wird bei der Landjugend großgeschrieben. Die größte Jugendorganisation im ländlichen Raum versteht sich als aktiver Teil der Gesellschaft und für die Jugendlichen ist es selbstverständlich, anderen zu helfen. Das haben sie schon oft bewiesen. Auf unsere Landjugendlichen ist eben immer Verlass", betont Schmuckenschlager.

Die Landjugend Niederösterreich und Landjugend-Jungbauernschaft Vorarlberg haben ihre Mitglieder dazu aufgerufen, freiwillige Spenden für Familien in Not zu sammeln. Der Kreativität waren dabei keine Grenzen gesetzt. Von Nikolausaktionen, über Punsch- und Glühweinstände bis hin zum Keckse backen gab es zahlreiche Initiativen für die Spendensammlung. Die Vereine der Landjugend haben die Spenden zusätzlich mit eigenen Mitteln erhöht. Auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Landwirtschaftskammer NÖ haben die Aktion unterstützt und ihre Spenden an die Landjugend übergeben.

Die Landesleiter der Landjugend Niederösterreich Anja Bauer und Johannes Baumgartner übergaben gemeinsam mit ihren Vorarlberger Kollegen Andrea Burtscher und Simon Nessler schließlich 80.920 Euro an das Moderatorentrio Gabi Hiller, Robert Kratky und Andi Knoll. Es ist bereits die vierte Spende der Landjugend Niederösterreich an das Ö3-Weihnachtswunder. So konnten mit der diesjährigen Aktion bisher 319.770 Euro übergeben werden. 2018 wurden in St. Pölten 42.350 Euro gespendet, im Jahr 2020 überreichte man in Wien mit 104.350 Euro die höchste Einzelspende in der Geschichte der Aktion, 2021 wurden 92.150 Euro in Wien übergeben.

Das Ö3-Weihnachtswunder findet dieses Jahr zum neunten Mal statt. Mit der Spende an den Licht ins Dunkel Soforthilfefonds werden Familien im eigenen Land unterstützt. (Schluss)



