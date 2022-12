FPÖ – Schnedlitz: „Die ÖVP verrät die Österreicher!“

Schwarz-grüne Regierung schickt unser Land zu Weihnachten in den Trauermodus

Wien (OTS) - „Man kann es nur als Verrat an den Österreichern bezeichnen, was diese ÖVP mit unserem Land anstellt.“ Mit diesen Worten bezeichnete der freiheitliche Generalsekretär NAbg. Michael Schnedlitz schnell umrissen, was die Regierungspartei ÖVP in der derzeitigen allerhöchsten Krise anstellt. Laut Schnedlitz kann es nichts anderes als Verrat sein, wenn der brave österreichische Steuerzahler mit sinnlosen „Geldgeschenken“ abgespeist, aber das Problem der Energie und Teuerungskrise nicht an der Wurzel gepackt werde. „Anstatt dessen werden illegale Einwanderer bei uns fein durchgefüttert“, kritisierte Schnedlitz.

„Millionen über Millionen Euro werden für Einwanderer aus aller Herren Länder der Welt mit genau dem Geld versorgt, das Angestellte und Arbeiter Tag für Tag erwirtschaften und in den Moloch von ÖVP und Grünen einzahlen. Die Minderheitenpartei der Grünen dürfte wohl die Schwarzen dabei wie einen Bären durch die Manege ziehen, nur um unser Land weiter in den Abgrund zu ziehen. Angst, Unsicherheit und eine uferlose Ausländerkriminalität werden dabei aber in Kauf genommen“, betonte der FPÖ-Generalsekretär.

In dieser Frage fehle es aber vonseiten der ÖVP und ihrem Innenminister Karner nicht am nötigen Beitrag. Asylanleitungen, Taxidienste, Geldgeschenke und allerlei Gefälligkeiten, von denen unsere Bevölkerung nur träumen könne. „Jetzt vor Weihnachten schickt die ÖVP unser Österreich nicht in den wohlverdienten Weihnachtsfrieden, sondern in einen Trauermodus voller Hoffnungslosigkeit. Wir Freiheitliche erwarten uns nun von der Bundesregierung und von Bundespräsidenten Van der Bellen eine sofortige Energiepreiswende und einen Asylstopp an Österreichs Grenzen – wir sind nämlich nicht das Armenhaus Europas!“, betonte Schnedlitz eindringlich.

