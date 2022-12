DPU Studierende engagieren sich für den Verein „Cosplay Entertainment Austria“

Spendenaktion der Fachschaft brachte EUR 2083,44 für den guten Zweck ein.

Krems, Niederösterreich (OTS) - Unter dem Motto „Kekse essen und Kaffee trinken“ fand an der Danube Private University (DPU) Krems die Charity-Veranstaltung zugunsten des Vereins Cosplay Entertainment Austria statt. Durch die Aktion konnten € 2083,44 € überreicht werden.

Die Organisatoren und Studierenden an der DPU Lena Vörös und Nicolas Wschiansky, luden gemeinsam mit ihren Kommilitonen der MED 2 zu diversen weihnachtlichen Köstlichkeiten gegen eine freie Spende ein und konnten so 583,44 EUR einsammeln. Die DPU legte noch einmal € 1.500.- dazu und so konnten 2083,44 EUR durch die Studierenden an den Verein übergeben werden.



„Mit der überreichten Summe können wir weitere Familien, die in schwierigen Verhältnissen leben und kranke Kinder zu Hause pflegen, unterstützen“, freuen sich die Mitglieder von Cosplay Entertainment.

Bei der Scheckübergabe durften die verkleideten Superhelden natürlich nicht fehlen. Superman, Batman & Co sind die „Superkräfte“ des Vereins, die regelmäßig den kranken Kindern Besuche abstatten, um ihnen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern.

Der Verein freut sich über jegliche Art von Unterstützung, um noch mehr Kinderaugen zum Strahlen zu bringen. Nähere Informationen dazu finden Sie auf der Website von Cosplay Entertainment Austria.

