TIROLER TAGESZEITUNG "Leitartikel" Ausgabe vom Freitag, 23. Dezember 2022, von Floo Weißmann: "Der Preis der Macht"

Innsbruck (OTS) - Für sein Comeback bildet Israels Ex-Premier Netanjahu eine Koalition mit radikalen Kräften. Das wird die Konflikte im In- und Ausland verschärfen und kann den Charakter Israels verändern.









Nur Minuten vor Ablauf der Frist hat Benjamin Netanjahu bekannt gegeben, dass es ihm gelungen sei, eine neue Regierung für Israel zu bilden. Das zeigt, wie schwierig es war, die Forderungen der radikalen Partner, Netanjahus eigene Interessen und Warnungen von außen unter einen Hut zu bringen. Auf den ersten Blick feiert Israels längstdienender Premier nun eine triumphale Rückkehr an die Macht. Das könnte es ihm ermöglichen, sich den Korruptionsprozess per Gesetzesänderung vom Hals zu schaffen. Auf den zweiten Blick wird deutlich, dass Israel und die Region einen hohen Preis zahlen für das Comeback jenes Mannes, der das Land seit Jahren spaltet.

Israel bekommt die am weitesten rechts stehende Regierung seiner Geschichte, in der anti-arabische, anti-demokratische, homophobe und fundamentalistische Kräfte einen überproportionalen Einfluss genießen, weil Netanjahu sie braucht. Sie sind die wahren Profiteure der politischen Dynamik; und sie wollen die Chance nützen, Israel nach ihren Vorstellungen umzubauen. Auf der Agenda stehen u. a. die Schwächung der unabhängigen Justiz, eine Art Turbo für die völkerrechtswidrige Kolonisierung der besetzten Gebiete, staatliche Privilegien für Ultraorthodoxe und eine engere Definition von dem, wer bzw. was israelisch und jüdisch ist.

Kritiker sehen das Ende der israelischen Demokratie heraufdämmern sowie eine Entfremdung zwischen Israel und der jüdischen Diaspora. Es wird Proteste geben. Im Konflikt mit den Palästinensern droht eine Eskalation, zumal die Palästinenserführung kaum noch über Legitimität und Autorität verfügt. Und im Ausland werden selbst Israels engste Verbündete die Stirn runzeln, wenn Netanjahus Regierung ihre Agenda umsetzt.

Konflikte drohen dem Premier auch im eigenen Lager. In seiner rechtskonservativen Likud-Partei herrscht Unmut darüber, wie großzügig er die radikalen Partner bedient hat. Und die noch offenen Fragen unter den Koalitionären können sich als politische Zeitbomben erweisen. Stabilität sieht anders aus. Aber Netanjahu, der Meister der Taktik und der Intrige, hat vielleicht schon weitergedacht. Spekulationen zufolge könnte er es auf einen Eklat ankommen lassen, damit dann eine der Mitte-rechts-Parteien, die ihn eigentlich ablehnen, aus Staatsräson die Rechtsradikalen in der Regierung ersetzt.

Netanjahu gibt sich gern als oberster Verteidiger Israels. Er hätte eine breit aufgestellte Regierung der Mitte ermöglichen können, indem er sich aus der Politik zurückzieht. Stattdessen bildet er eine radikale Koalition, die die Konflikte im In- und Ausland verschärft. Damit verteidigt er vor allem seine persönlichen Interessen.



