Hanfblütenpulver gegen Silvesterstress – Hanfred spendet an Tierheime

Steirisches Hanfpulver im Wert von 40.000 Euro wir von Hanfred für Tierheime zur Verfügung gestellt. Interessierte Tierheime können sich direkt melden.

Wien (OTS) - Südoststeiermark, steirisches Vulkanland - Silvester ist für Tiere ein sehr stressiger Tag. Die lauten Raketen und Böller, die am Abend in den Himmel geschossen werden, können von den Vierbeinern oft nicht richtig eingeschätzt werden und lösen bei ihnen pure Angst aus. Besonders Hunde in Tierheimen sind dieser Situation ausgeliefert und haben keine Familie und keinen persönlichen Rückzugsort der ihnen Schutz bietet. Deswegen hat sich der südoststeirische Futterhersteller Hanfred entschlossen, den Vierbeinern zu helfen. Für Tierheime in ganz Österreich wird Hanfpulve für Hunde, welches in der Steiermark rund um die Riegersburg angebaut wird, im Wert von 40.000 Euro zur Verfügung gestellt.

Warum überhaupt Hanfpulver? Die Hanfpflanze gilt seit Jahrhunderten als vielseitige Nutz- und Heilpflanze. Mit ihren Inhaltsstoffen wirkt sie auf den menschlichen und tierischen Körper. Besonders hervorzuheben ist hier der Wirkstoff CBD, der sich vorrangig in den Blüten der Pflanze wiederfindet. CBD kann Hunde bei Stress unterstützen und beruhigend wirken.

Für die Geschäftsführer des Unternehmens ist diese Aktion mehr als nur eine Herzensangelegenheit: “ Wir wissen leider aus eigener Erfahrung wie stressig und angsteinflößend die Silvesternacht für viele Hunde ist. Wir können uns gar nicht vorstellen, wie sich das für die Vierbeiner in Tierheimen anfühlen muss. Daher wollen wir den Tieren etwas Gutes tun und auch den Helfern die Arbeit erleichtern.”

Nina Fauland ist freiwillige Helferin im Tierheim Mentlberg und Tierschutzverein Tirol und hat auch dieses Jahr wieder Hanfpulver für die Schützlinge organisiert. “ Das Hanfpulver, das wir Silvester 2021 für unser Tierheim bekommen haben, hat unseren Hunden super geholfen. Viele Hunde konnten den Silvesterabend merklich entspannter als sonst verbringen. ”

Interessierte Tierheime bzw. Mitarbeiter von Tierheimen können sich direkt bei Hanfred unter der E-Mail Adresse hallo @ hanfred.at melden.

Es ist schon das dritte Mal, dass Hanfred diese Aktion durchführt. Im letzten Jahr hat man unter anderem die Arche Noah in Graz mit Hanfpulver für den Silvesterabend versorgt.

Über Hanfred

Hanfred ist ein Unternehmen, das sich der Entwicklung von Ergänzungsfuttermittel und Hundefutter mit Hanf für Hunde und Pferden verschrieben hat. Die Produkte von Hanfred helfen den Tieren Stresssituationen leichter zu überstehen und ein entspannteres Leben zu führen. Der Hanf für die Produkte wird in der Südoststeiermark angebaut - regional und nachhaltig. Die Produktion passiert ebenfalls in nächster Umgebung. Hanfred wurde 2020 gegründet und wächst seitdem stetig. Mittlerweile vertrauen Kunden aus ganz Österreich und Deutschland auf die Produkte von Hanfred. Mehr dazu auf hanfred.at.

