Das BezirksRundSchau Christkind – Unterstützung für bedürftige Menschen in Oberösterreich!

Wien (OTS) - Bereits zum 12. Mal fliegt das BezirksRundSchau Christkind für Familien und Menschen in Oberösterreich, die mit schweren Schicksalsschlägen umgehen müssen und für die durch die Spendenaktion Weihnachten etwas heller und freundlicher gemacht wird.

Die viereinhalbjährige Lara (Freistadt) kann wegen eines Gendefekts weder gehen noch richtig sehen. Die zweijährige Nora (Grieskirchen) hat eine Stoffwechselerkrankung und muss deshalb über eine Sonde ernährt werden. Der fünfjährige David (Linz) verliert wegen einer Erbkrankheit rasend schnell seine geistigen und körperlichen Fähigkeiten. Und die dreifache Mama Carina (Vöcklabruck) kämpft gegen einen besonders aggressiven Brustkrebs. Für sie und zwölf weitere Familien in Oberösterreich ist das BezirksRundSchau Christkind heuer wieder unterwegs.

„Uns ist oft nicht klar, dass es Menschen in unserer unmittelbaren Umgebung gibt, die Hilfe benötigen, die durch Krankheit oder Schicksalsschläge unverschuldet in Not geraten sind. Genau diese Menschen unterstützt der Verein BezirksRundSchau Christkind, indem Spenden gesammelt werden, um etwa teure Therapien oder Hilfsmittel wie spezielle Rollstühle, Umbauten und vieles mehr zu finanzieren“ Mag. Thomas Winkler, BezirksRundSchau Chefredakteur

Virtuell laufen, real helfen.

Von 6. bis 8. Jänner 2023 wird mit dem BezirksRundSchau Christkindlauf dem Christkind zusätzlich sportlich unter die Arme gegriffen. Der gesamte Reinerlös der Startgeld-Einnahmen geht direkt an die bedürftigen Menschen in den Bezirken. Und auch die Volksbank Oberösterreich unterstützt dieses Jahr wieder den Lauf für die gute Sache als Hauptsponsor.

„Als oberösterreichische Regionalbank sehen wir es als unsere Aufgabe, regional Verantwortung zu übernehmen, nicht nur wirtschaftlich, sondern auch im sozialen Bereich. Und gerade in schwierigen Zeiten müssen wir zusammenhalten. Dies zeigt sich auch im Engagement unserer Mitarbeiter, von denen viele wieder mitlaufen werden und auf diese Weise zusätzlich den Christkindlauf unterstützen", sagt Richard Ecker, Vorstandsvorsitzender der Volksbank OÖ, die auch heuer wieder als Partner des Laufs fungiert.

Mindestens fünf Kilometer sind zu absolvieren. Egal wo – ob laufen, walken oder spazieren, ob als Einzelstarter, mit der Familie, dem Verein oder den Arbeitskolleg:innen – jede:r ist herzlich dazu eingeladen beim BezirksRundSchau Christkindlauf an den Start zu gehen. Das gemeinsame Ziel: Hauptsache für den guten Zweck.

Alle Infos zu den Spendenfällen im Bezirk: MeinBezirk.at/Christkind

Direkte Unterstützung - Spendenkonto: Empfänger: Verein BezirksRundschau Christkind, Raiffeisenlandesbank OÖ, IBAN: AT78 3400 0000 0277 7720, SWIFT: RZOOAT2L

Mehr Infos und Anmeldung zum BezirksRundSchau Christkindlauf: Christkindlauf.at

