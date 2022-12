YouTube Presseinfo: Wanda und Mavi Phoenix rocken im Rahmen von “ReBoot Culture” das Technische Museum Wien (TMW)

Wir sind begeistert, dass wir mit Wanda und Mavi Phoenix im Rahmen von ReBoot Culture zwei fantastischen Vertreter:innen der österreichischen Musikszene bei uns im TMW eine Bühne bieten durften. Beide loten in ihrer Performance die technischen Möglichkeiten in der Musik auf unterschiedliche Art und Weise aus und setzen unser Museum so unter eine besondere Spannung.

Peter Aufreiter, Generaldirektor Technisches Museum, Wien

