Radwegausbau in den Gemeinden Zellerndorf und Pernersdorf

LR Schleritzko: Gutes Stück mehr an Lebensqualität

St. Pölten (OTS) - In den Gemeindegebieten von Zellerndorf und Pernersdorf wurden bzw. werden im Bereich der Landesstraßen B 45 und L 1065 drei Radwegprojekte umgesetzt. Landesrat Ludwig Schleritzko gab gestern in Vertretung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner einen Radwegabschnitt entlang der Landesstraße B 45 zwischen Peigarten und Pfaffendorf offiziell für den Verkehr frei. Projektziel war, die Radinfrastruktur für den Alltagsradverkehr zu verbessern bzw. attraktiver zu gestalten ohne die Landesstraßen B 45 und L 1065 benutzen zu müssen. Die Landesstraße B 45 ist in diesem Bereich mit einem durchschnittlichen Verkehrsaufkommen von über 3.000 Fahrzeugen am Tag frequentiert.

Landesrat Schleritzko betonte: „Der NÖ Straßendienst ist auch abseits des KFZ-Verkehrs im Einsatz. Im heurigen Jahr wurden über 100 Radwegprojekte mit einer Gesamtlänge von rund 80 Kilometern seitens des Landes Niederösterreich gefördert. Auch im Jahr 2023 werden wir als Land Niederösterreich Geld in die Hand nehmen, um die aktive Mobilität noch weiter in den Fokus zu rücken und in den Ausbau von Radwegen investieren“.

Mit dem Projekt wurde für die Radfahrerinnen und Radfahrer eine verkehrssichere Anbindung an diverse Alltags- und Freizeiteinrichtungen (Gemeindezentren, Mittelschule, Kindergarten, usw.) geschaffen. Die Radwege wurden in einer Breite von bis zu drei Metern und mit einem beidseitigen Bankett ausgeführt.

Nähere Informationen beim Amt der NÖ Landesregierung, NÖ Straßendienst, Gerhard Fichtinger, Telefon 02742/9005-60141, E-Mail gerhard.fichtinger @ noel.gv.at

