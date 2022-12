Spenden statt Kundengeschenke: Die APS Group erfüllt Kinderträume

Die APS Group widmet sich in diesen herausfordernden Zeiten jenen, die es besonders nötig haben. Die Stiftung Kindertraum wird mit einer Spende in Höhe von 5.000 Euro unterstützt.

Wien (OTS) - Große Träume statt kleiner Geschenke: Die APS Group widmet sich in diesen herausfordernden Zeiten jenen, die es besonders nötig haben. Statt Weihnachtsgeschenke an Kunden zu verschicken, wird daher die Stiftung Kindertraum mit einer Spende in Höhe von 5.000 Euro unterstützt.

„Wir alle stehen in der Verantwortung, auch in schwierigen Zeiten soziale Verantwortung zu übernehmen“, sagt APS-Geschäftsführer Martin Zauner. „Wir freuen uns deshalb besonders, dass wir mit unserer Spende ganz besonderen Menschen dabei helfen können, ihre Träume wahr werden zu lassen.“

Die Stiftung Kindertraum widmet sich Kindern mit schwerer Erkrankung oder Behinderung. Ob Assistenzhund, behindertengerechte Fahrräder oder tiergestützte Intervention auf dem Bauernhof: In 24 Jahren hat die Stiftung bereits mehr als 2.700 Kinderträume erfüllt, die voll aus Spenden finanziert werden.

„Wir möchten mit dieser Aktion Herz beweisen und als Vorbild für andere Unternehmen vorangehen“, so Zauner, der überzeugt ist: „Erfolg zeigt sich für uns in den wertvollen Beziehungen, die wir zueinander aufbauen. Das beweisen wir täglich in der Zusammenarbeit mit unseren Kunden und Mitarbeitern – und jetzt auch im Rahmen dieser Spendenaktion.“

Über APS Group zur Webseite von APS Group Mehr dazu

Rückfragen & Kontakt:

Florian Riehs

Head of Marketing

0043 664 60709 7013

florian.riehs @ apsgroup.at