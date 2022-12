BHÖ: Die Wartezeit auf das Christkind in der Hofburg Innsbruck verkürzen

Am 24. Dezember bietet die Hofburg Innsbruck auch heuer wieder ein spezielles Kinderquiz um die Wartezeit auf das Christkind zu verkürzen

Wien (OTS/BMAW) - Am 24. Dezember lädt die Burghauptmannschaft Österreich alle Familien zu einem ganz besonderen Programm in die Hofburg Innsbruck ein, um bei einem Kinderquiz im historischen Ambiente die Wartezeit aufs Christkind zu verkürzen. Im Mittelpunkt der Rätsel-Rallye durch die original erhaltenen Schauräume und die Dauerausstellung steht Kaiserin Elisabeth, die am 24. Dezember auch ihren 185. Geburtstag feiert.

„Das mittlerweile traditionelle Weihnachtsquiz in der Hofburg Innsbruck gehört mittlerweile zu unserem fixen Jahresprogramm und ist eine tolle Möglichkeit auf spielerische Art in Geschichte Tirols und Österreichs einzutauchen und das baukulturelle Erbe hautnah zu erleben“, erklärt Burghauptmann Reinhold Sahl.

Kinder und Jugendliche bis 19 Jahre haben am 24. und 25. Dezember mit zwei Beigeleitpersonen freien Eintritt. Die Hofburg Innsbruck ist an den Weihnachtsfeiertagen in der Zeit von 09:00 bis 17:00 Uhr geöffnet. Nähere Informationen zu den Öffnungszeiten, Eintrittspreisen und einem speziellen Führungsangebot für Familien entnehmen Sie bitte der Homepage der Hofburg Innsbruck unter www.hofburg-innsbruck.at.

Die Burghauptmannschaft Österreich sorgt mit ihren rund 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die bautechnische Instandhaltung und Betreuung von über 440 historischen Objekten in Österreich, zu denen neben der Hofburg in Wien und Innsbruck weitere historische Anlagen, wie Schloss Belvedere, Kartause Mauerbach, Schloss Ambras sowie die ehemaligen Konzentrationslager Mauthausen, Gusen, Melk und Ebensee zählen.