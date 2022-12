#bravehood – weltberühmte internationale Künstler:innen setzen sich für Kinder in der Ukraine ein

Musikgrößen wie die Rolling Stones, Coldplay, Garbage, Dido, Nick Cave, R.E.M. u.v.m. unterstützen im Rahmen der Initiative #bravehood von Guiding Light die UNICEF Nothilfe Ukraine.

Eine Handvoll Menschen bei GUIDING LIGHT hatte den Wunsch, Kindern in Not zu helfen. Wir freuen uns, dass sich Künstler:innen von Weltformat unserer Idee angeschlossen haben. Denn uns allen ist es ein Anliegen den Kindern in der Ukraine zu helfen. Christian Stiegler und Ramona Kandinger, Initiatoren und Leitung von GUIDING LIGHT 1/2

Kinder erfahren aufgrund des Ukraine Kriegs massives Leid. Ihre Rechte werden verletzt und die unsichtbaren Narben der traumatischen Erlebnisse werden sie noch lebenslang begleiten. Wir sind Guiding Light sehr dankbar für ihre Initiative! Nur mit Unterstützung wie dieser kann UNICEF die unermüdliche Hilfe für die Kinder und Jugendlichen in der Ukraine fortführen. Christoph Jünger, Geschäftsführer von UNICEF Österreich 2/2

Wien (OTS) - – #bravehood ist eine globale Initiative, die von der Non-Profit-Organisation GUIDING LIGHT in Zusammenarbeit mit UNICEF sowie weltweit bekannten Künstler*innen initiiert und zugunsten Kindern in der Ukraine durchgeführt wird. Kinder und ihre Familien, die bereits mehr als neun Monate lang eskalierende Zerstörung und Vertreibung ertragen mussten, brauchen weiterhin dringend Hilfe wie Notunterkünfte, psychosoziale Hilfe, Gesundheitsversorgung und vieles mehr.

Der gesamte Reinerlös der #bravehood Aktion, bei der Merchandise Produkte aus Bio-Baumwolle mit Texten von unter anderem The Rolling Stones, R.E.M., Nick Cave, Paul Simon, Garbage, Dolores O'Riordan von The Cranberries, Dido, Glen Hansard, Natalie Merchant und Wir sind Helden, in einem online Shop erworben werden können, kommt der Ukraine Nothilfe des Kinderhilfswerks der Vereinten Nationen zugute. Die Texte dieser Weltstars wie “Lights will guide you home" von Coldplay sind Worte, die von Herzen kommen, und stehen für Hoffnung, Frieden und Tapferkeit.

Christian Stiegler und Ramona Kandinger, Initiatoren und Leitung von GUIDING LIGHT, stehen mit Leidenschaft hinter dieser Kampagne: „ Eine Handvoll Menschen bei GUIDING LIGHT hatte den Wunsch, Kindern in Not zu helfen. Wir freuen uns, dass sich Künstler:innen von Weltformat unserer Idee angeschlossen haben. Denn uns allen ist es ein Anliegen den Kindern in der Ukraine zu helfen. "

Bis Ende Februar 2023 kann die #bravehood Kollektion exklusiv unter www.supportbravehood.org erworben werden.

Eisige Temperaturen bedrohen Kinderleben

Kinder werden weiterhin getötet, verwundet und sind durch die Gewalt um sie herum zutiefst traumatisiert. Schulen, Krankenhäuser und andere zivile Infrastrukturen, auf die sie angewiesen sind, werden weiterhin beschädigt oder zerstört. Familien wurden getrennt und Leben zerrissen.

Die Kampfhandlungen der letzten Wochen führten erneut zu schwerer Zerstörung an der Infrastruktur und Ausfällen der Energieversorgung in weiten Teilen des Landes. Die bitterkalten Temperaturen stellen somit eine weitere Bedrohung für das Leben und Wohl der Kinder dar.

Christoph Jünger, Geschäftsführer von UNICEF Österreich betont: „ Kinder erfahren aufgrund des Ukraine Kriegs massives Leid. Ihre Rechte werden verletzt und die unsichtbaren Narben der traumatischen Erlebnisse werden sie noch lebenslang begleiten. Wir sind Guiding Light sehr dankbar für ihre Initiative! Nur mit Unterstützung wie dieser kann UNICEF die unermüdliche Hilfe für die Kinder und Jugendlichen in der Ukraine fortführen. "

#####

Über GUIDING LIGHT

GUIDING LIGHT ist die einzig global tätige Organisation für ethische und nachhaltige Technologien mit Sitz in Wien. Sie repräsentiert die weltweite Bewegung „Tech for Good“ und bietet eine internationale Plattform und Ideenschmiede für ethische und nachhaltige Technologie-Projekte, die der Allgemeinheit zugutekommen und soziale Probleme in Angriff nehmen.

GUIDING LIGHT steht für eine einladende, inklusive und diverse Wertegemeinschaft, die ethisch-reflektierte und nachhaltige Technologie-Projekte mit breiter gesellschaftlicher Beteiligung ermöglichen soll. Die Organisation unterstützt insbesondere Frauen, LGBTQIA+-Gemeinschaften, People of Color, und jede:n, unabhängig von Alter, ethnischer Zugehörigkeit, Geschlechtsidentität und -ausdruck, sozialem Status und technologischer Erfahrung.

Aufgrund ihrer humanitären Verantwortung hat sie außerdem ihre unabhängige, gemeinnützige Schwesterorganisation "Guiding Lights - Verein zur Unterstützung hilfsbedürftiger Menschen und karitativer Initiativen" gegründet, um insbesondere vulnerable Gruppen wie Kinder und Menschen in Not zu unterstützen.

Alle Produkte der #bravehood Kollektion sind umweltfreundlich zertifiziert und werden nachhaltig produziert. Sie sind exklusiv und nur vorübergehend für diesen Zweck bis zum 28.02.2023 auf www.supportbravehood.org erhältlich.

GUIDING LIGHT ist gemeinnützig und finanziert sich ausschließlich aus Mitgliedsbeiträgen und freiwilligen Spenden. www.guidinglight.eu

Rückfragen & Kontakt:

Pressekontakt #bravehood und Guiding Light

Rückfragen und Kontakt: Mag.art Ramona Kandinger und Dr. Christian Stiegler, +43 681 848 74 140

Für die Kampagne #bravehood: contact @ supportbravehood.org

Für Guiding Light: contact @ guidinglight.eu



Pressekontakt UNICEF Österreich

Rückfragen und Kontakt: UNICEF Österreich, Mag. Lisa Heidegger-Haber, MA., +43 660 34 83 653, haber @ unicef.at