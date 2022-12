Tourismus begrüßt deutliche Ausweitungen und Erleichterungen beim Energiekostenzuschuss

WKÖ-Bundesspartenobmann Seeber: EKZ und Garantien mildern finanziellen Druck – Hilfen müssen zeitnah abgewickelt werden

Wien (OTS) - Die deutliche Ausweitung des Energiekostenzuschusses kommt für die Betriebe der Tourismuswirtschaft keinen Tag zu früh, betont Robert Seeber, Obmann der Bundessparte Tourismus und Freizeitwirtschaft in der WKÖ: „Die Bundesregierung hat den aktuellen Handlungsbedarf erkannt und gestaltet die zweite Phase des Energiekostenzuschusses wesentlich umfassender und effektiver. Besonders erfreulich ist, dass nun alle Energiearten, also auch Fernwärme- und Fernkälte gefördert werden sollen. Damit ist die Wettbewerbsfähigkeit unserer Betriebe sichergestellt“, so Seeber. „Wichtig ist nun eine rasche Ausgestaltung des Fördermodells, damit die Betriebe raschen, unbürokratischen Zugang zu den Hilfsleistungen haben.“

Die jetzt von der Bundesregierung angekündigte Unternehmensunterstützung soll den deutschen Hilfen um nichts nachstehen. Der EU-Krisenrahmen wird nun bestmöglich genützt, damit Unterstützungszahlungen so rasch wie möglich fließen. Gelockert werden auch die Regelungen bezüglich der Energieintensität: Diese ist für den EKZ 2 nur mehr eingeschränkt eine Fördervorgabe und für die meisten Tourismusbetriebe daher voraussichtlich nicht mehr Voraussetzung.

Liquidität der Betriebe erhalten

„Die Liquidität der Betriebe muss unbedingt erhalten werden. Deshalb ist eine rasche Auszahlung der Hilfen wichtig, die Minister Kocher mit ersten Auszahlungstranchen für 2023 im Rahmen der heutigen Präsentation in Aussicht gestellt hat“, betont Seeber. Zudem müsse die Definition der „Produktionskosten“ als Basis der Energieintensität an die Dienstleistungsbetriebe der Branche angepasst werden.

Sehr positiv sieht Seeber die angekündigten Überbrückungsgarantien. „Hier ist es jedenfalls wichtig, dass nächstes Jahr auslaufende Überbrückungsgarantien aus COVID-Zeiten mit diesem neuen System verlängert werden können. Mit dieser Maßnahme kann man den Betrieben finanziellen Druck nehmen.“(PWK551/PM)

