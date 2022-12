Zierfuß: Druck der Wiener Volkspartei wirkt – Abgeltung der Teuerung für Wiens Kindergärten Schritt in richtige Richtung

Forderung der Wiener Volkspartei aus dem letzten Wiener Landtag wird umgesetzt – Verlust von Kindergartenplätzen darf nicht riskiert werden

Wien (OTS) - „Wie im letzten Landtag von der Wiener Volkspartei per Beschlussantrag eingefordert, gibt es nun tatsächlich eine Unterstützung für Wiens Kindergärten bei den Energiekosten durch die Stadt. Auch wenn der Antrag damals von den NEOS noch abgelehnt wurde, wird auf Druck der ÖVP die Forderung nun umgesetzt. Das ist jedenfalls ein erster Schritt in die richtige Richtung. Wir dürfen nicht riskieren, Kindergartenplätze aufgrund der Teuerung zu verlieren“, so Bildungssprecher Harald Zierfuß. Unterstützung gibt es vom Bildungssprecher der Wiener Volkspartei auch für die darüber hinaus vorgestellten Maßnahmen für chancenbenachteiligte Kinder sowie die Finanzierung für weitere heilpädagogische Plätze in Wien. „In diesem Bereich kann es nie genug Investitionen geben. Jede Anstrengung, die hier von der Stadt hier gesetzt wird, wird von uns unterstützt“, so Zierfuß.

In Bezug auf die Teuerung müssen jedoch noch weitere Schritte folgen. „So soll ab sofort die für September vorgesehene Valorisierung der Förderbeträge für private elementare Bildungseinrichtungen angesichts der Teuerung bereits auf Jänner vorgezogen werden. Auch die jährliche Gebührenerhöhung der Stadt passiert immer mit 1. Jänner. Warum sollen also Förderbeträge für Wiens Kindergärten erst im September valorisiert werden?“, stellt Zierfuß die Frage. Derzeit passt die Stadt die Förderungen für private elementare Bildungseinrichtungen etwa für den Betreuungsbeitrag oder den Verwaltungszuschuss erst mit September des folgenden Jahres an den VPI an. „Das ist definitiv zu spät. Wir fordern hier ein Vorziehen der Valorisierung auf Jänner“, so der ÖVP-Bildungssprecher abschließend.

