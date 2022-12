ORF-III-Silvesterhighlight: „Die Fledermaus“ live-zeitversetzt aus der Volksoper Wien

Außerdem: „Silvester Countdown“ mit Michael Schottenberg und Ani Gülgün-Mayr

Wien (OTS) - Zum krönenden Abschluss des Jahres 2022 überträgt ORF III am letzten Tag des Jahres, am Samstag, dem 31. Dezember 2023, um 20.15 Uhr im Rahmen von „Erlebnis Bühne“, erstmals den Operettenklassiker „Die Fledermaus“ live-zeitversetzt aus der Volksoper Wien. Unter der musikalischen Leitung von Alexander Joel gibt Sopranistin Annette Dasch ihr Volksopern-Debüt als Rosalinde, Bariton Daniel Schmutzhard verkörpert den Eisenstein, die Theater-und Filmschauspielerin sowie ehemalige „Buhlschaft“ Stefanie Reinsperger ist als Frosch zu erleben. Ausufernde Partys, erotische Verwechslungen, Verschwörungen, Intrigen und eine große Portion Schadenfreude – das traditionsreiche Meisterwerk von Johann Strauss verspricht am Silvesterabend doppelbödige Unterhaltung im Walzertakt.

ORF-III-Programmgeschäftsführer Peter Schöber „Fulminante und humorvolle Ensemble-Leistung“

„Mit der jährlichen Live-Übertragung des Operettenklassikers ‚Die Fledermaus‘ zum Jahreswechsel hat ORF III einen neuen schönen TV-Brauch für all jene begründet, die dem Trubel rund um den Jahreswechsel entkommen, aber dennoch Unterhaltung auf höchstem Niveau genießen wollen. Dieses Jahr werden wir in Zusammenarbeit mit Lotte de Beer erstmals die ‚Fledermaus‘ aus der Volksoper Wien übertragen. Freuen Sie sich auf eine fulminante und humorvolle Ensembleleistung mit Annette Dasch, Stefanie Reinsperger und Daniel Schmutzhard!“, kündigt Peter Schöber, Programmgeschäftsführer ORF III, an.

Volksopern-Direktorin Lotte de Beer: „Eine so schöne und lange Tradition“

„Zum ersten Mal wird die ‚Fledermaus‘ aus der Volksoper zu Silvester in ORF III gezeigt. Ich freue mich sehr, dass diese Operette, die an unserem Haus eine so schöne und lange Tradition hat, dadurch ein so großes Publikum erreicht. Unsere Aufführung soll dazu beitragen, dass das Jahr 2022 mit einem rauschenden Fest zu Ende geht. Prosit Neujahr!“, so die Direktorin und künstlerische Geschäftsführerin der Volksoper Wien, Lotte de Beer.

Humoristisch-beschwingtes ORF-III-Silvesterprogramm

Tagsüber bietet das ORF-III-Programm zu Silvester jede Menge österreichischen Humor: Ab 8.35 Uhr ziehen die Kabarettlegenden Karl Farkas und Ernst Waldbrunn Bilanz über die Jahre 1964, 1970 und 1971. Anschließend sorgt Otto Schenk ab 12.45 Uhr mit amüsanten Auftritten aus seinen verschiedenen Erfolgsprogrammen für beste Unterhaltung. Ein mehrteiliger „ORF III Silvester Countdown“ verkürzt ab 18.45 Uhr die Stunden bis zum Jahreswechsel: eine etwas andere Silvesterparty mit Ani Gülgün-Mayr und Michael Schottenberg, in der gekocht, gesungen und getanzt wird. Moderatorin Ani Gülgün-Mayr lädt zu sich nach Hause ein. Gemeinsam mit Schauspieler Michael Schottenberg werden gefüllte Weinblätter zubereitet und als Mitternachtssnack gibt es Original Wiener Sacherwürstel. Außerdem garantieren die u. a. als Kreisler-Interpretin bekannte Sängerin Ethel Merhaut, Belush Korenyi am Klavier, Ilse Riedler an der Klarinette und Benjy Fox-Rosen am Kontrabass einen beschwingten Rutsch ins Jahr 2023.

In der Silvesternacht überzeugen gleich zwei Publikumslieblinge mit ihrem kabarettistischen Talent. „Klaus Eckel: Zuerst die gute Nachricht“ (23.00 Uhr) liefert ein Pointenfeurwerk, gefolgt von musikalischen Parodien in „Thomas Stipsits: Stinatzer Delikatessen“ (0.10 Uhr).

Weitere Details zum Programm von ORF III Kultur und Information sind unter tv.ORF.at/orf3 abrufbar.

