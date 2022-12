Tanja Graf: Regierung entlastet die Unternehmen und stärkt Standort und Wettbewerbsfähigkeit

Energiekostenzuschuss 1 wird auf das vierte Quartal ausgedehnt – Energiekostenzuschuss 2 unterstützt Wirtschaft und Industrie über das gesamte Jahr 2023

Wien (OTS/ÖVP-PK) - „Die Bundesregierung entlastet die Unternehmen von den hohen Energiepreisen und sorgt so für die wichtige Stärkung von Standort und Wettbewerbsfähigkeit“, betont ÖVP-Energiesprecherin Tanja Graf zur heute von Wirtschaftsminister Martin Kocher und Energieministerin Leonore Gewessler präsentierten Verlängerung des Energiekostenzuschusses 1 auch für das vierte Quartal 2022 sowie des Energiekostenzuschusses 2 für das Jahr 2023. Es sei „richtig und wichtig“, Wirtschaft und Industrie in diesen herausfordernden Zeiten zu unterstützen und so Arbeitsplätze und Wohlstand bestmöglich zu sichern.



Für den Energiekostenzuschuss 1 sei der Förderzeitraum ursprünglich von Februar bis September heurigen Jahres eingegrenzt gewesen, nun wird dieser bis Ende Dezember 2022 ausgeweitet. „Für das vierte Quartal ist eine eigene Antragsphase vorgesehen. Abwickelnde Stelle wird weiterhin die in Bundeseigentum stehende Förderbank aws sein“, so Graf. Der Energiekostenzuschuss 1 sei eine wirkungsvolle und erfolgreiche Maßnahme – so sind bislang 1.715 Anträge eingegangen und Mittel in Höhe von fünf Millionen Euro sind bereits an Unternehmen ausbezahlt worden. Die ÖVP-Energiesprecherin weiter: „Die österreichische Bundesregierung hat rasch und wirkungsvoll gehandelt, während international vielerorts bislang nur geredet wurde und wird.“



Im Rahmen des nun neu auf den Weg gebrachten Energiekostenzuschusses 2 sind für jedes Unternehmen im kommenden Jahr Zuschüsse zwischen 3.000 Euro und 150 Millionen Euro möglich. Der Förderzeitraum erstreckt sich dabei auf das gesamte Kalenderjahr 2023. „Gefördert wird dabei in fünf Stufen – in den ersten zwei Förderstufen entfällt bis zu einer Fördersumme von vier Millionen Euro der Nachweis einer Mindest-Energieintensität“, sagt Graf. In der Stufe 1 werde die Förderintensität außerdem von 30 auf 60 Prozent verdoppelt, in Stufe 2 von 30 auf 50 Prozent angehoben. Förderwürdig sind in Stufe 1 Energieformen wie beispielsweise Treibstoffe, Strom, Erdgas, Wärme bzw. Kälte, Dampf sowie auch Heizöl. Die Antragstellung und Abwicklung erfolgt wieder über aws. Vom Energiekostenzuschuss 2 ausgenommen sind jene Unternehmen, die als staatliche Einheit gelten, zudem Energieproduzenten oder mineralölverarbeitende Unternehmen sowie Banken und Betriebe aus dem Finanzierungswesen.

„Diese Regierung hat einmal mehr gezeigt, dass sie Österreich gut durch diese nicht einfachen Zeiten bringt und für Entlastung und Unterstützung sorgt“, sagt Tanja Graf abschließend. (Schluss)

