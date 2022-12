ORF 2 lädt ab 27. Dezember zum „Traumweekend“

Mit Sasa Schwarzjirg um 18.00 Uhr unterwegs in Berlin, Lissabon, Paris, Prag und Rom

Wien (OTS) - Die kosmopolitische und multikulturelle Metropole Berlin, Lissabon mitsamt dem Castelo de São Jorge und dem Fado, Paris mit dem Arc de Triomphe und zahllosen weiteren Sehenswürdigkeiten, Prag – die Stadt der hundert Türme – sowie das geschichtsträchtige und unter anderem für das Kolosseum weltberühmte Rom: ORF 2 lädt von Dienstag, dem 27., bis Freitag, den 30. Dezember 2022, sowie am Montag, dem 2. Jänner 2023, jeweils um 18.00 Uhr zu einem „Traumweekend“ und damit auf eine spannende und erlebnisreiche Reise zu den Traumdestinationen Europas ein. Sightseeing heißt es dann für Moderatorin Sasa Schwarzjirg. Auf dem Reiseplan stehen die schönsten Plätze, Insider-Tipps, persönliche Highlights der Moderatorin, Kulinarisches für das große und das kleine Börserl, Kunst und Kultur sowie die besten Shopping-Adressen der Städte.

Sasa Schwarzjirg: „Meine Freunde und Familie wissen: Mich plagt stetiges Fernweh. Ich liebe es zu verreisen, ich lebe für das Reisen. Daher erfüllt sich mit ‚Traumweekend‘ wirklich ein Lebenstraum. Das Leben ist eine Reise und der Reisende lebt zweimal. Reisen bereichern unseren Geist, erweitern unseren Horizont, schaffen unvergessliche Erinnerungen und binden Emotionen an besondere Orte. Wir wecken die Sehnsucht, nach diesen intensiven Jahren, genau das wieder zu erleben. Mein Lieblingsspruch ist: Die Welt ist ein Buch. Wer niemals reist, kennt nur die erste Seite. Ich denke, mit ‚Traumweekend‘ können wir viele Seiten der schönsten europäischen Städte zeigen und die Zuseherinnen und Zuseher zum Träumen einladen.“

„Traumweekend“: Berlin (27. Dezember, 18.00 Uhr, ORF 2)

Die einst geteilte Stadt ist seit dem Fall der Berliner Mauer im Jahr 1989 wieder gesamtdeutsche Hauptstadt. Sie pulsiert, ist bunt, multikulturell und voller Geschichten und Geschichte. Sasa Schwarzjirg geht diesen nach und trifft Menschen, die viel über Berlin sowie die Faszination der Stadt erzählen können – zum Beispiel die österreichische Modedesignerin Marina Hoermanseder, die Berlin zu ihrem Lebensmittelpunkt gemacht hat und von hier aus Stars und Sternchen in der ganzen Welt einkleidet. Eine Tour zu den bekanntesten Sehenswürdigkeiten, wie zum Checkpoint Charlie, dem Mauerpark oder ins KaDeWe, gehören ebenso dazu wie ein kulinarischer Ausflug zu Currywurst mit Pfiff und Kebap Deluxe.

„Traumweekend“: Lissabon (28. Dezember, 18.00 Uhr, ORF 2)

Lissabon, die pulsierende Stadt an der Tejo-Mündung, bietet eine abwechslungsreiche Geschichte und vor allem angenehmes Wetter. Dort, wo vor Hunderten Jahren Entdecker aufbrachen, um die Welt zu erkunden, pulsiert das Leben. Moderne trifft auf Tradition. Sasa Schwarzjirg geht der Geschichte der Fliesen-Fassaden an den Häusern nach und ergründet, warum Lissabon das Mekka für Graffiti-Künstler ist. Kunst und Kulinarik dürfen ebenso nicht zu kurz kommen, so besucht Sasa Schwarzjirg einen Fado-Abend und eine Bäckerei, in der die für Lissabon so typischen Pastéis de Nata hergestellt werden.

„Traumweekend“: Paris (29. Dezember, 18.00 Uhr, ORF 2)

Paris, die Stadt der Liebe, des guten Essens und des guten Geschmacks. Geschmack beweisen die Französinnen und Franzosen in puncto Mode, nirgendwo anders gibt es so viele Modedesigner wie in Paris. Sasa Schwarzjirg zeigt die Sehenswürdigkeiten wie den Eiffelturm, das Centre Pompidou, den Louvre oder die Basilica minor Sacré-Cœur de Montmartre, lernt Österreicherinnen und Österreicher kennen, die wegen Mode und Kunst nach Frankreich gezogen sind, und taucht in das Pariser Nachtleben ein. Wo kann man das besser als im Moulin Rouge, wo Sasa in die Tanzkünste des Cancans eingeführt wird?

„Traumweekend“: Prag (30. Dezember, 18.00 Uhr, ORF 2)

Prag, die Hauptstadt von Tschechien, lockt jährlich Millionen von Touristinnen und Touristen an. Sasa Schwarzjirg begibt sich auf ihre historischen und kulturellen Spuren. Prag als Universitätsstadt zieht viel junges Publikum an, die Karlsbrücke mit den zahlreichen Figuren, die Prager Burg und die Aposteluhr sind die beliebtesten Fotomotive in der Stadt. Prag ist aber auch eine Genussstadt – allein 30 Brauereien gibt es hier, dazu teils deftiges Essen und als Nachspeise bietet sich der Baumkuchen an. Die Geschichte, warum die tschechische Süßspeise eigentlich gar nicht aus Tschechien kommt, erfährt Sasa Schwarzjirg bei ihrem Stadtbummel, der auch einen Besuch der zahlreichen Flohmärkte und Stände entlang der Moldau beinhaltet.

„Traumweekend“: Rom (2. Jänner, 18.00 Uhr, ORF 2)

Wer kennt sie nicht: das Kolosseum, die Spanische Treppe oder den Trevi-Brunnen – Sehenswürdigkeiten in der ewigen Stadt Rom. Sasa Schwarzjirg hat neben diesen Hotspots auch noch viele andere Highlights in Rom entdeckt. So besucht sie einen Mosaik-Künstler, den führenden Spezialisten für das antike römische Handwerk der Mosaik-Herstellung. Kulinarisch geht es weiter – zu einem perfekten Frühstück gehört perfekt gebrauter Kaffee und den findet Sasa Schwarzjirg in der Nähe des Trevi-Brunnens. Den letzten Schrei in der römischen Kulinarik lernt sie im Ausgehviertel Trastevere kennen:

Trapizzino. Zur Abrundung geht es noch in eine österreichische Konditorei.

