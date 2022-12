Ö1-Wirtschaftsmagazin „Saldo“ am 23.12.: „Im Dienst der Armen“

Wien (OTS) - Vinziwerke-Gründer und Pfarrer Wolfgang Pucher ist bei Volker Obermayr zu Gast in „Saldo – das Wirtschaftsmagazin“ am Freitag, den 23. Dezember um 9.42 Uhr in Ö1.

Seit mehr als 30 Jahren kümmert sich der Grazer Ordenspriester Wolfgang Pucher um Menschen, die in Not und Armut leben. Mehr als 900 Ehrenamtliche in ganz Österreich engagieren sich in den Hilfseinrichtungen unter dem Dach der Vinzigemeinschaft in Graz-Eggenberg, von Schlafstellen über Lebensmittelversorgung bis hin zur medizinischen Betreuung. In „Saldo“ nimmt Wolfgang Pucher zur materiellen, sozialen und psychischen Armut ebenso Stellung wie zur Debatte um mehr Umverteilung und zur Verantwortung gegenüber den Menschen am Rande der Gesellschaft.

