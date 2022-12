SPÖ-Matznetter zu Energiekostenzuschuss 2: Regierung verlängert das, was beim ersten Mal schon nicht funktioniert hat

Politik der Einmalzahlungen gescheitert – Österreich braucht Gaspreisdeckel nach deutschem Vorbild

Wien (OTS/SK) - „Mit dem Energiekostenzuschuss 2 verlängert die Regierung das, was schon beim ersten Mal nicht funktioniert hat. Die Politik der Einmalzahlungen ist gescheitert und trägt nicht dazu bei, die Teuerung nachhaltig zu bekämpfen. Doch ÖVP und Grüne bleiben stur und haben damit zu verantworten, dass Österreichs Wirtschaft an die Wand fährt und sich die Bevölkerung bis tief hinein in die Mittelschicht das Leben nicht mehr leisten kann,“ kritisiert SPÖ-Wirtschaftssprecher Christoph Matznetter die Ankündigungen von Wirtschaftsminister Kocher bei einer Pressekonferenz. ****



Viele Unternehmen, so Matznetter weiter, hätten schon den Energiekostenzuschuss 1 nicht beantragt, weil das System viel zu kompliziert sei. „In Deutschland sinken mit 1. Jänner 2023 die Energiekosten für Haushalte und Wirtschaft, ohne dass diese dafür komplizierte Anträge stellen müssen. Die österreichische Regierung hingegen wiederholt immer wieder die gleichen Fehler und Bevölkerung und Wirtschaft müssen für diese Regierungsversagen bezahlen. Die Lösung wäre so einfach: Österreich braucht einen Energiepreisdeckel nach deutschem Vorbild, der zu einer echten und nachhaltigen Preissenkung bei Wärme, Gas und Strom für Haushalte und Wirtschaft führt. In Deutschland wurde überdies aus Gründen der fairen Behandlung ein ‚Härtefall‘-Ausgleich für Pellets, Öl und andere Heizstoffe geschaffen. Das verlangen wir auch in Österreich von der Bundesregierung“, bekräftigt der SPÖ-Wirtschaftssprecher abschließend. (Schluss) sr/ls

