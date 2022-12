Pochtler: „Neuer Energiekostenzuschuss wichtiges und richtiges Signal“

IV-Wien-Präsident begrüßt Maßnahme zum Schutz der Wettbewerbsfähigkeit der heimischen Industrie

Wien (OTS) - „Sowohl die Ausweitung des Energiekostenzuschusses I bis Ende des Jahres sowie die Einigung auf einen neuen Energiekostenzuschuss II für das kommende Jahr sind ausdrücklich zu begrüßen“, so der Präsident der IV-Wien, Christian C. Pochtler. „Natürlich hätten wir uns eine stärkere Antwort Europas, als den kürzlich präsentierten Gaspreisdeckel, auf die derzeitige Energiekrise gewünscht. Das Ausbleiben substanzieller, gemeinsamer Vorstöße hat nationale Maßnahmen aber alternativlos gemacht. Dies ist ein wichtiges und richtiges Signal mit Blick auf das kommende Jahr – denn dieses wird für exportorientierte Unternehmen sehr herausfordernd bleiben.“

Die in Relation zu anderen Weltregionen extrem hohen Energiepreise in Europa hätten bereits spürbar dazu geführt, dass die Konkurrenzfähigkeit der europäischen Industrie massiv beschädigt wurde, so der Präsident: „Wir dürfen nie vergessen, dass bei uns jeder zweite Euro im Export erwirtschaftet wird. Eine einseitige Schlechterstellung unserer Industrie untergräbt das Fundament unseres Wohlstandes. Es ist daher sehr erfreulich, dass wir nun mehr Planbarkeit für Unternehmen am Weg in das neue Jahr haben.“

