Besondere „Seitenblicke“ zu Weihnachten und zum Jahresende

Mit weihnachtlichen Events, einer LICHT INS DUNKEL-Spezialausgabe und Jahresrückblicken

Wien (OTS) - An den letzten Tagen des Jahres 2022 stehen jeweils um 20.05 Uhr in ORF 2 besondere Ausgaben des ORF-Gesellschaftsmagazins „Seitenblicke“ auf dem Programm. Am Heiligen Abend dreht sich alles um weihnachtliche Events: Marika Lichters Weihnachtscocktail in ihrer Wohnung, Clemens Unterreiners Weihnachtsbenefizkonzert in der Lutherischen Stadtkirche, Elīna Garanča beim Bummeln am Weihnachtsmarkt, Maya Hakvoorts Weihnachtsmusicalkonzert und das Adventkonzert der Wiener Symphoniker mit den Wiener Sängerknaben im Stephansdom.

„Seitenblicke“-Chefredakteurin Ines Schwandner präsentiert zudem am Sonntag, dem 25. Dezember, um 12.25 Uhr in ORF 2 die Spezialausgabe „Seitenblicke für LICHT INS DUNKEL“, zeigt zahlreiche von Prominenten unterstützte LICHT INS DUNKEL-Aktivitäten und -Initiativen und berichtet, wie das gesammelte Geld verwendet wurde und wird.

Von 26. bis 30. Dezember lassen die ORF-„Seitenblicke“ das Jahr Revue passieren. Von den „Menschen des Jahres“ über die „Feste des Jahres“ bis zu den Abschieden von verstorbenen Persönlichkeiten gibt es in jeder Ausgabe in diesem Zeitraum einen Rückblick auf das Jahr 2022.

Die letzte „Seitenblicke“-Ausgabe des Jahres zu Silvester ist dem von Franz Welser-Möst dirigierten Neujahrskonzert gewidmet, das am Sonntag, dem 1. Jänner, um 11.15 Uhr in ORF 2 zu sehen ist.

