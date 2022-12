Johannes B. Kerner präsentiert „Dalli Dalli – Die Weihnachtsshow“

Am 25. Dezember in ORF 2

Wien (OTS) - Weihnachten mit dem beliebten Fernsehklassiker! Das legendäre Startsignal „Dalli Dalli!“ ist auch in diesem Jahr zu hören, wenn Moderator Johannes B. Kerner seine prominenten Gäste am Sonntag, dem 25. Dezember 2022, um 20.15 Uhr in ORF 2 zu „Die Weihnachtsshow“ begrüßt. In temporeichen Wort- und Aktionsspielen und bei „Dalli Klick“ dreht sich an diesem Abend alles um Weihnachten und Silvester. Und wenn besonders viele Punkte erzielt werden, dann heißt es wieder: „Sie sind der Meinung: ‚Das war spitze!‘“.

Zahlreiche Prominente nehmen wieder in Zweierteams hinter den Ratepulten Platz: Annette Frier und Edin Hasanovic, Christoph Maria Herbst und Anneke Kim Sarnau, Karoline Herfurth und Nora Tschirner, Andrea Kiewel und David Garrett, Palina Rojinski und Riccardo Simonetti, Sonja Kirchberger und Stefan Jürgens, Ilka Bessin und Steffen Henssler sowie ORF-Moderatorin Kristina Inhof und Jochen Breyer.

Die Jury – erstmals bestehend aus Caro Daur und Joachim Llambi – rechnet genau mit bei den Assoziationsspielen oder der „Dalli-Tonleiter“. Und eine weitere beliebte „Dalli Dalli“-Tradition erlebt in dieser Ausgabe eine Neuauflage: Daniel Stieglitz tritt die Nachfolge von Schnellzeichner Oskar (bürgerlich Hans Bierbrauer) an.

Die Sendung ist eine ZDF-Gemeinschaftsproduktion in Kooperation mit dem ORF.

„Dalli Dalli – Die Weihnachtsshow“ in Österreichischer Gebärdensprache (ÖGS) und mit Untertitel

„Dalli Dalli – Die Weihnachtsshow“ wird für das gehörlose Publikum mit Österreichischer Gebärdensprache angeboten und von ÖGS-Dolmetscherin Lidija Sammer und ÖGS-Dolmetscher Ferdinand Leszecz übersetzt – auf ORF 2 Europe (via Satellit und Kabel) und ORF 2 SD (via simpliTV), auf der ORF-TVthek via Live-Stream und Video-on-Demand. Weiters stehen den gehörlosen und hörbehinderten Zuschauerinnen und Zuschauern im ORF TELETEXT auf Seite 777 sowie auf der ORF-TVthek Live-Untertitel zur Verfügung. Die barrierefreien Sendungen sind auf der ORF-TVthek sieben Tage als Video-on-Demand abrufbar.

