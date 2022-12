Lotto: Jackpot zu Weihnachten – 1,4 Millionen am Sonntag

Solo-Joker in Kärnten mit rund 180.000 Euro

Wien (OTS) - Kaum, dass der Siebenfachjackpot geknackt worden ist, geht es am bevorstehenden Weihnachtswochenende schon wieder um einen – diesmal einfachen – Jackpot. Es gab am Mittwoch also keinen Sechser, und somit warten am kommenden Sonntag rund 1,4 Millionen Euro auf den oder die Tipps mit den „sechs Richtigen“.

Beim Fünfer mit Zusatzzahl waren zwei Spielteilnehmer:innen erfolgreich. Einer dieser Gewinne zu jeweils 47.600 Euro wurde per Quicktipp mit dem fünften von fünf Tipps in der Steiermark erzielt, der andere mit dem System 1/08 in Kärnten. Dieses System bescherte dem Gewinner bzw. der Gewinnerin noch zusätzliche Fünfer, Vierer und Dreier und damit einen Extra-Gewinn von mehr als 6.400 Euro.

Utl.: LottoPlus

Auch bei LottoPlus blieb diesmal ein Sechser aus. Freuen darüber dürfen sich die Gewinner eines Fünfers, da auf sie die Sechser-Gewinnsumme aufgeteilt wurde. Somit erhielten hier 56 Spielteilnehmer:innen jeweils rund 5.200 Euro. Beim LottoPlus Sechser der nächsten Runde geht es um rund 200.000 Euro.

Utl.: Joker

Beim Joker letztlich gab es einen Wettschein mit der richtigen Ziffernkombination, und darauf war auch das „Ja“ angekreuzt. Der Gewinn wurde in Kärnten erzielt und brachte knapp 180.000 Euro.

Lotto Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 21. Dezember 2022

JP Sechser, im Topf bleiben EUR 692.368,93 – 1,4 Mio. warten 2 Fünfer+ZZ zu je EUR 47.600,30 93 Fünfer zu je EUR 1.116,70 176 Vierer+ZZ zu je EUR 177,00 3.438 Vierer zu je EUR 50,30 4.612 Dreier+ZZ zu je EUR 16,80 57.743 Dreier zu je EUR 5,40 166.435 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 10 13 29 30 32 42 Zusatzzahl 36

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 21. Dezember 2022

Kein Sechser, Gewinnsumme wird auf die Fünfer aufgeteilt 56 Fünfer zu je EUR 5.188,10 2.160 Vierer zu je EUR 22,70 37.255 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 9 21 25 29 31 32

Joker Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 21. Dezember 2022

1 Joker EUR 179.961,80 8 mal EUR 8.800,00 85 mal EUR 880,00 800 mal EUR 88,00 8.831 mal EUR 8,00 89.110 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 1 9 9 4 0 5

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Lotterien

Günter Engelhart

01 / 790 70 / 31910

Gerlinde Wohlauf

01 / 790 70 / 31920



https://www.lotterien.at

https://www.win2day.at