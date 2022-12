„Sie spenden, wir helfen. Seit 50 Jahren“: LICHT INS DUNKEL am Heiligen Abend im ORF

LICHT INS DUNKEL-Weihnachtssendung sammelt Spenden für Menschen mit Behinderung und Familien und Kinder in Not in Österreich

Wien (OTS) - Auch die LICHT INS DUNKEL-Weihnachtssendung steht im Zeichen des 50. Jubiläums Österreichs größter Spendeninitiative. Die TV-Sendung, die zum 45. Mal am 24. Dezember stattfindet, begleitet bereits traditionell die Menschen in Österreich durch den Heiligen Abend.

Um 9.05 Uhr begrüßen Barbara Stöckl und Peter Resetarits das Publikum in ORF 2, Norbert Oberhauser und die „ORF Allstars Band“ sorgen live mit den schönsten Weihnachtsliedern für musikalische Einstimmung aufs Fest. Bis 11.00 Uhr wird neben hochrangigen Vertreterinnen und Vertretern aus Politik und Kirche sowie Repräsentantinnen und Repräsentanten der Weltreligionen auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen erwartet. Andreas Onea wird prominente Gäste, die an den Spendentelefonen sitzen, interviewen.

Von 11.00 bis 12.00 Uhr sorgen Lokalsendungen in den jeweiligen Bundesländern für landestypische Weihnachtsstimmung, bevor in der Mittagssendung (12.00 bis 14.00 Uhr) traditionsgemäß die Spitzen der heimischen Politik sowie LICHT INS DUNKEL-Großspender im Studio Platz nehmen. In Lokalausstiegen von 14.00 bis 16.00 Uhr bringen die ORF-Landesstudios Interviews mit prominenten Gästen, Beiträge zu regionalem Brauchtum und viele musikalische Darbietungen.

Von 16.00 bis 18.00 Uhr wird aus dem Fernsehstudio in Wien noch einmal eine Rundschau durchs ganze Land gemacht, bevor um 18.00 Uhr „Stille Nacht, heilige Nacht“ erklingt und Bundespräsident Alexander Van der Bellen „Frohe Weihnachten“ wünscht. Von 18.00 bis 19.00 Uhr lädt das „Weihnachtssingen für LICHT INS DUNKEL“, das Anfang Dezember in der Naturarena auf der Hohen Warte in Wien stattfand, zum Mitsingen daheim ein. Im Stadion des Fußballvereins „First Vienna FC“ gaben die „ORF Allstars Band“ und Norbert Oberhauser Weihnachtslieder zum Besten, unterstützt von Stargästen wie DJ Ötzi, Die Mayerin und Chris Steger. Eva Pölzl führt durch diese ideale Begleitsendung für den Heiligen Abend.

Eine zentrale Rolle spielt auch das ORF-Friedenslicht aus Bethlehem, das am Heiligen Abend in Bahnhöfen, den ORF-Landesstudios, Jugendrotkreuzstellen sowie vielen Pfarren abzuholen ist und als weithin sichtbares Zeichen des Weihnachtsfriedens in der Welt leuchtet.

Der Heilige Abend für LICHT INS DUNKEL umfassend barrierefrei

Am großen LICHT INS DUNKEL-Tag am 24. Dezember in ORF 2 werden alle nationalen Live-Einstiege im Studio (9.05–11.00 Uhr, 12.00–14.00 Uhr, 16.00–18.00 Uhr) für die gehörlosen und hörbehinderten Zuseher/innen sowie für das blinde und sehbehinderte Publikum in Österreichischer Gebärdensprache, mit Untertitelung und Audiokommentar angeboten. Die Evangelische Christvesper (19.00 Uhr) wird mit Live-Untertitel und Audiokommentar gesendet. Die Übertragung der Christmette aus Rom mit Papst Franziskus (23.00 Uhr) wird live von Johannes Karner und Theologin Michaela Starosciak audiokommentiert. Die Ausgaben der Sendung „FeierAbend“ am 24., 25. und 26. Dezember werden untertitelt und bereits traditionell in Österreichische Gebärdensprache gedolmetscht. Für den Weihnachtssegen „urbi et orbi“ am 25. Dezember stehen Live-Untertitel zur Verfügung.

Die Live-Untertitel für gehörlose und hörbehinderte Zuschauer/innen stehen im ORF TELETEXT auf Seite 777 sowie auf der ORF-TVthek zur Verfügung. Für blinde und sehbehinderte Menschen werden die Sendungen von Sebastian Aster, Johannes Kloiber-Karner und Wolfgang Slavik live audiokommentiert. Der Blindenkommentar ist über die Fernbedienung auf der zweiten Tonspur abrufbar. Weiters werden die nationalen Live-Einstiege mit Österreichischer Gebärdensprache angeboten und von den ÖGS-Dolmetscher/innen Barbara Gerstbach, Delil Yilmaz und Lidija Sammer übersetzt – auf ORF 2 Europe (via Satellit und Kabel), ORF 2 SD (via simpliTV), auf der ORF-TVthek via Live-Stream und Video-on-Demand. Die barrierefreien Sendungen sind auf der ORF-TVthek sieben Tage als Video-on-Demand abrufbar.

LICHT INS DUNKEL am Heiligen Abend auf den Online-Kanälen des ORF

Das ORF.at-Netzwerk informiert im Rahmen der aktuellen Berichterstattung über LICHT INS DUNKEL. Die Website lichtinsdunkel.ORF.at bietet neben ausführlichen Informationen rund um die Aktion auch ein von A1 bereitgestelltes Spendentool.

Die ORF-TVthek widmet LICHT INS DUNKEL einen thematischen Schwerpunkt, der ein umfangreiches Live-Stream- und Video-on-Demand-Angebot einschließlich der Sendung am Heiligen Abend beinhaltet. Das Jubiläum der Spendenaktion wird auf der ORF-TVthek außerdem mit einem eigens gestalteten Videoarchiv „50 Jahre LICHT INS DUNKEL“ gefeiert, das seit 27. November 2022 online ist. Im ORF TELETEXT sind aktuelle Storys zur Aktion, Programmhinweise (ab Seite 300) sowie alle Infos zu Spendenmöglichkeiten (Seite 680) abrufbar.

Alle Spendenmöglichkeiten für LICHT INS DUNKEL

Während des ganzen Jahres kann unter der kostenlosen A1-Spendentelefonnummer 0800 664 24 12 durch Anruf oder SMS gespendet werden sowie online auf lichtinsdunkel.ORF.at oder auf Facebook unter ORFLichtinsDunkel. Alle Informationen zu den Spendenmöglichkeiten finden sich auch im ORF TELETEXT auf Seite 680.

Weitere Informationen zur Spendensammelaktion unter lichtinsdunkel.ORF.at

Konto: AT20 6000 0000 0237 6000 Online: lichtinsdunkel.ORF.at Facebook: ORFLichtinsDunkel Spendentelefon | SMS-Spenden: 0800 664 24 12 Alle Infos auch im ORF TELETEXT Seite 680.

