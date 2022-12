Wirtschaftsbund begrüßt Energiekostenzuschuss 2 vor Weihnachten

Wien (OTS) - „Der heute von der Bundesregierung vorgestellte Energiekostenzuschuss 2 lässt viele Unternehmerinnen und Unternehmer aufatmen. In dieser schwierigen Zeit mit explodierenden Energiekosten wurde schnell und richtig gehandelt. Damit wird einem drohenden Wettbewerbs- und Wohlstandsverlust für die gesamte österreichische Bevölkerung entgegengewirkt. Viele besorgte Österreicherinnen und Österreicher können nun entspannter in die Weihnachtszeit starten“, freut sich WB-Generalsekretär und Abg. z. Nr. Kurt Egger.

Unterstützungen schützen vor allem Arbeitsplätze

„Was oft bei Unterstützungsleistungen für die heimischen Unternehmen vergessen wird: Es handelt sich in erster Linie um die Sicherung von Arbeitsplätzen. Wenn aufgrund der hohen Energiekosten Rechnungen nicht bezahlt werden können, drohen Entlassungen. Das muss verhindert werden, will man unseren Sozialstaat nicht gefährden. Deshalb ist es wichtig, dass die heute präsentierten Maßnahmen auch KMUs umfassen, denn sie schaffen die meisten Arbeitsplätze in Österreich“, so Egger abschließend.

