Silvester lässt geflüchtete Menschen traumatische Ereignisse wieder erleben

Integrationshaus macht mit Kinospot auf die Retraumatisierung Geflüchteter aufmerksam

Stabilität und Sicherheit sind die wichtigsten Grundpfeiler, um ein Trauma überwinden zu können. Durch professionelle Unterstützung bieten wir das Fundament dazu. Doch solange geflüchtete Menschen Angst haben, dass sie nicht sicher sind und ihr Leben selbst in die Hand nehmen können, ist es für viele schwer, das persönliche Trauma zu verarbeiten. Wir versuchen, sie in dieser Zeit durch unser umfassendes Angebot zu stabilisieren. Martin Wurzenrainer, Geschäftsführer des Integrationshauses 1/6

Mit dem Spot wollen wir für Kinobesucher*innen die emotionale Situation von geflüchteten Menschen spür- und erlebbar machen. Wie es sich anfühlt, wenn man wieder vom Krieg eingeholt wird, selbst wenn man in Sicherheit ist. Wir freuen uns, dass wir die Filmproduktion MXR und das Tonstudio Blautöne als Partner gewinnen konnten, um dieses Projekt umzusetzen Christoph Schlossnikl, Geschäftsführer Kreation Scholz & Friends 2/6

Geflüchtete Menschen können sich in diesen Stunden in die schlimmsten Erlebnisse zurückversetzt fühlen. Dieser 30 Sekunden lange Spot geht unter die Haut und lässt erahnen, welche schweren Momente Geflüchtete auch nach ihrer Flucht durch Retraumatisierung weiter durchmachen Alexandra Jachim, Geschäftsführerin des Integrationshauses 3/6

Im Integrationshaus unterstützen wir die Bewohner*innen und Klient*innen umfassend, damit sie durch Sicherheit, Alltagsstruktur und Orientierung wieder Halt finden. Alexandra Jachim, Geschäftsführerin des Integrationshauses 4/6

Gegen das Trauma, das einen situationsbedingt regelmäßig in die schrecklichen Momente zurückversetzt, kann man alleine kaum ankämpfen und dem schon gar nicht entfliehen. Beate Klocker, Psychologin im Integrationshaus 5/6

Helfen kann hier nur Sicherheit! Und die versuchen wir in der psychologischen und psychosozialen Betreuung im Integrationshaus tagtäglich zu geben. Beate Klocker, Psychologin im Integrationshaus 6/6

Wien (OTS) - Rund um den Jahreswechsel rückt das Integrationshaus mit einem Kinospot der Agentur Scholz & Friends das Thema Trauma von geflüchteten Menschen in den Mittelpunkt. „Geflüchtete Menschen können sich in diesen Stunden in die schlimmsten Erlebnisse zurückversetzt fühlen. Dieser 30 Sekunden lange Spot geht unter die Haut und lässt erahnen, welche schweren Momente Geflüchtete auch nach ihrer Flucht durch Retraumatisierung weiter durchmachen,“ erzählt Geschäftsführerin Alexandra Jachim und ergänzt: “Im Integrationshaus unterstützen wir die Bewohner*innen und Klient*innen umfassend, damit sie durch Sicherheit, Alltagsstruktur und Orientierung wieder Halt finden.“ Der Spot wird derzeit in den Werbeblöcken zahlreicher Kinos in Österreich gezeigt.

Die Psychologin Beate Klocker berichtet aus ihrem Alltag: „Gegen das Trauma, das einen situationsbedingt regelmäßig in die schrecklichen Momente zurückversetzt, kann man alleine kaum ankämpfen und dem schon gar nicht entfliehen.“ Bestimmte Ereignisse können außerdem zu sogenannten „Flashbacks“ führen, die Erinnerungen traumatischer Situationen hervorrufen - bis hin zu körperlichen Reaktionen. Klocker erzählt weiter: „Helfen kann hier nur Sicherheit! Und die versuchen wir in der psychologischen und psychosozialen Betreuung im Integrationshaus tagtäglich zu geben.“

Trauma und die unzähligen Folgen von Flucht – wir wissen, wie wir helfen

Der ganzheitliche Ansatz von Unterkunft, Betreuung, Beratung und Bildung für geflüchtete Menschen spielt bei der Verarbeitung von Trauma eine besonders wichtige Rolle und prägt die Arbeit im Integrationshaus. Geschäftsführer Martin Wurzenrainer hält fest: „Stabilität und Sicherheit sind die wichtigsten Grundpfeiler, um ein Trauma überwinden zu können. Durch professionelle Unterstützung bieten wir das Fundament dazu. Doch solange geflüchtete Menschen Angst haben, dass sie nicht sicher sind und ihr Leben selbst in die Hand nehmen können, ist es für viele schwer, das persönliche Trauma zu verarbeiten. Wir versuchen, sie in dieser Zeit durch unser umfassendes Angebot zu stabilisieren.“

Kinospot: „Krieg kennt keine Feiertage – seine Folgen auch nicht“

Wir danken der Agentur Scholz&Friends sehr herzlich für die großartige Idee und Umsetzung des Kinospots. „Mit dem Spot wollen wir für Kinobesucher*innen die emotionale Situation von geflüchteten Menschen spür- und erlebbar machen. Wie es sich anfühlt, wenn man wieder vom Krieg eingeholt wird, selbst wenn man in Sicherheit ist. Wir freuen uns, dass wir die Filmproduktion MXR und das Tonstudio Blautöne als Partner gewinnen konnten, um dieses Projekt umzusetzen,“ Christoph Schlossnikel, Geschäftsführer Kreation Scholz & Friends.

Verein Projekt Integrationshaus

Das Integrationshaus ist ein Kompetenzzentrum für die Aufnahme und Integration von geflüchteten Menschen. Schutzsuchende finden hier sowohl Unterkunft als auch Betreuung, Bildung und Beratung. Besonders berücksichtigt werden Menschen mit erhöhtem Betreuungsbedarf, wie Traumatisierte, Allein-erzieher*innen, physisch und psychisch Kranke sowie unbegleitete minderjährige Geflüchtete. Das Integrationshaus hilft ihnen, eine Zukunftsperspektive zu finden. Es ist ein Praxisbeispiel für Flüchtlings-schutz, Mehrsprachigkeit, Vielfalt und Chancengerechtigkeit. Nicht alle Projekte für geflüchtete Menschen können durch die Mittel von Fördergebern abgedeckt werden. Daher sind Spenden ein wesentlicher Baustein zur Finanzierung der Arbeit des Integrationshauses.

Spendenkonto: Verein Projekt Integrationshaus, Bank Austria, IBAN: AT20 1200 0006 7113 0300

Pressefoto unter www.integrationshaus.at/presse

Krieg kennt keine Feiertage. Seine Folgen auch nicht. Kinspot ansehen

