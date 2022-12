Mahrer: Bund hält an Entlastung fest!

Energiekostenzuschuss 2 als Stütze für die Österreichische Wirtschaft - Staatstragendes Handeln in Krisenzeiten

Wien (OTS) - „Die Bundesregierung zeigt wiederholt, dass sie die Probleme der Menschen in Österreich anerkennt und ihnen gezielt unter die Arme greift. Der Energiekostenzuschuss 2 ist für energieintensive Unternehmen und für den Wirtschaftsstandort Österreich besonders wichtig“, so Landesparteiobmann Stadtrat Karl Mahrer in einer Reaktion auf die Präsentation des Energiekostenzuschuss 2.

So können pro Unternehmen für das gesamte Jahr 2023 Zuschüsse von 3.000 bis 150 Mio. Euro ausbezahlt werden, wodurch die hohen Energiekosten stark abgefedert werden. Durch zusätzliche Förderkriterien stelle die Bundesregierung sicher, dass der Zuschuss treffsicher ist. Auch der Förderzeitraum des Energiekostenzuschuss 1 wird bis Ende 2022 verlängert. „Die Bundesregierung zeigt, dass sie die Menschen und die Unternehmen nicht einfach im Regen stehen lässt. Die Bandbreite an Entlastungsmaßnahmen in Zeiten der Teuerung beweist, dass man sich auf den Bund in Krisenzeiten verlassen kann“, so Mahrer abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Die Wiener Volkspartei

Mag. Peter Sverak

Leitung - Strategische Kommunikation

+43 664 859 5710

peter.sverak @ wien.oevp.at

https://wien.oevp.at