BBOÖ freut sich über Förderungen des Bundes

Aus der zweiten Breitbandmilliarde erhält die BBOÖ Breitband Oberösterreich GmbH über 11 Millionen für weiteren Ausbau.

Linz (OTS) - Aus dem Fördervolumen für Oberösterreich des Förderprogramms BBA2030 des Bundes gehen nach Einreichung einer Vielzahl von Projekten mit durchwegs guten Bewertungen über 11 Millionen an die BBOÖ, um damit den Breitbandausbau in Oberösterreich mit Projekten im Wert von rund 17 Millionen weiter vorantreiben zu können.

Bei der BBOÖ ist die Freude über die Fördersumme groß, da damit weitere 1.500 Haushalte an das Glasfasernetz angeschlossen werden können. Aber nicht nur bei der BBOÖ freut man sich über die Zusage der Fördermittel. Auch in den Gemeinden Eschenau im Hausruckkreis, Hartkirchen, Natternbach und Neukirchen am Walde ist man hocherfreut, da hier der Ausbau nun gestartet oder, wie im Falle von Neukirchen am Walde, sogar flächendeckend abgeschlossen werden kann.

Die Gemeinde war schon im Topf der ersten Breitbandmilliarde des Bundes im Rahmen des Förderprogramms BBA2020 dabei. Hier wurden österreichweit Investitionen von insgesamt 2,5 Milliarden Euro ausgelöst und der Breitbandausbau in über 1.300 Gemeinden erreicht. Für die BBOÖ gab es damals seitens des Bundes Zusagen von 221,6 Millionen Euro für den Breitbandausbau in Oberösterreich.

Raphael Hofinger, Bürgermeister von Neukirchen am Walde, zeigt sich erfreut: „Besonders in der ländlichen Region ist der Glasfaserausbau von großem Vorteil für die Haushalte und Betriebe. Mit dem erneuten Fördervolumen des Bundes kann die BBOÖ als unser verlässlicher Partner im Breitbandausbau noch größere Teile unserer Gemeinde fit für die digitale Zukunft machen.“

Über die BBOÖ

Die BBOÖ ist oberösterreichweit der größte Anbieter von Glasfaserinfrastruktur mit bisher 72.000 gebauten Homes Passed. Dabei liegt das Glasfaserrohr entweder schon auf dem Grundstück oder direkt davor. Weitere Ausbauprojekte sind bereits in der Planung.

Der große Vorteil der BBOÖ für die Endkund:innen liegt in ihrem offenen Netz. Dieses ermöglicht die freie Wahl des Internet Service Providers aus dem Partnernetzwerk der BBOÖ. Die BBOÖ schafft mit ihrem ultraschnellen Glasfaserinternet somit die Basis, um die oberösterreichischen Gemeinden zukunftsfit zu machen und freut sich, den Breitbandausbau weiter voranzutreiben.

