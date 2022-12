Hörl zu Saisonierkontingenten: Wichtiger Beitrag für erfolgreiche Wintersaison!

Wien (OTS) - ÖVP-Nationalratsabgeordneter Franz Hörl bezeichnet die von Bundesminister Martin Kocher angekündigte Erhöhung der Saisonierkontingente als "wichtigen Beitrag für die Unternehmen, um eine erfolgreiche Wintersaison realisieren zu können". In einer ohnedies wirtschaftlich herausfordernden Zeit sei dies eine wichtige Maßnahme, um den Start in die für den gesamten Standort wirtschaftlich höchst relevante Wintersaison zu erleichtern.

Zur guten Gesamtlösung zählen auch die durch Tourismusstaatssekretärin Susanne Kraus-Winkler erreichten Erleichterungen im Bereich des Arbeitsmarktzugangs für Ukrainerinnen und Ukrainer sowie die Verbesserungen bei der Rot-Weiß-Rot-Karte. Die positive Nachfrage sowie die Lust auf Winterurlaub seien vorhanden, dies müsse man nun auch auf betrieblicher Ebene abbilden können. "Dazu zählt in erster Linie die adäquate Abdeckung mit qualifizierten Arbeitskräften, die aktuell mit heimischem Personal nicht zu erfüllen ist. Umso wichtiger ist die Erhöhung der Saisonierkontingente um weitere 400 Personen", so Hörl, der darin einen doppelten Effekt sieht.

"Einerseits hilft uns die Erhöhung bei der Umsetzung unserer hohen Qualitätsstandards, andererseits fördert sie auch die Arbeit der Unternehmen der Branche, die derzeit händeringend nach geeignetem und ausreichendem Personal suchen", so Hörl. Für den Wirtschaftsstandort Österreich sei diese seit Langem geforderte Maßnahme essentiell. "Der Wintertourismus ist in Sachen Wertschöpfung für Österreich unverändert wichtig. Das Comeback der Branche nach Corona ist daher für viele Menschen in diesem Land in Sachen Existenz und Lebensqualität wichtiger denn je!" (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Pressestelle des ÖVP-Parlamentsklubs

01/40110/4436

http://www.oevpklub.at