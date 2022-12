Ein Weihnachtsgeschenk für Puma Pele

Neue Gefährten für Puma Pele: Am Dienstag Abend kamen 3 Pumas aus einem privat geführten slowakischen Zoo in der Oststeiermark an.

Stubenberg (OTS) - Weibchen Alani und Männchen Arun verbleiben in Herberstein und werden nach einer Eingewöhnungsphase von 6-8 Wochen mit Pele und Missoula vergesellschaftet. Mit an Bord war ein weiteres Weibchen, dieses wechselt weiter in den Zoo Salzburg.

Die Tierwelt Herberstein bietet den jungen Raubkatzen ein großzügiges Zuhause. Im naturbelassenen Lebensraum auf 3.500 qm finden sie alles vor, was das Puma-Herz begehrt: Bäume und Büsche in unterschiedlichen Strukturen, Schatten- und Sonnenplätze, Kratzbäume, Klettermöglichkeiten, Aussichtsplattformen und nicht zuletzt ein steiles Gehege mit einem Gefälle von 25 %. Artgerechte Bedingungen für den amerikanischen Berglöwen – so werden Pumas übrigens auch genannt.

Ebenso im Gehege befindet sich ein Sprungplatz, dort zeigen die Pumas ihre Meistersprünge von bis zu 3 Meter Höhe. Hinter den Kulissen wird derzeit mit Puma Pele trainiert, die ersten Sprünge sind schon gelungen. Ab der kommenden Ausflugssaison können sich die Zoogäste bei den kommentierten Fütterungen davon überzeugen. Nach vielen Jahren bewohnen erstmals wieder 4 Pumas das Gehege, somit ist auch für die Tierpark Besucher*innen vermehrt die Chance gegeben, die perfekt getarnten Katzen entdecken zu können.

Apropos kommentierte Fütterungen: ein Geheimtipp im Winter ist die Fütterung der Roten Pandas. Aufgrund der Hitze im Sommer ist das Paar selten zu sehen. In der kalten Jahreszeit zeigen sich Anouk und Kaldon von ihrer besten Seite und bevorzugen den im Winter gut sichtbaren Aussichtsplatz am Baum.

