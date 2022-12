TIROLER TAGESZEITUNG "Leitartikel" Ausgabe vom Donnerstag, 22. Dezember 2022, von Floo Weißmann: "Die PR-Front des Krieges"

Innsbruck (OTS) - Mit öffentlichen Auftritten bekräftigen Putin und Selenskyj ihre Entschlossenheit, den Kampf fortzusetzen. Für eine diplomatische Lösung fehlen derzeit entscheidende Voraussetzungen.









Eine Art indirektes Rededuell haben einander am Mittwoch der russische und der ukrainische Präsident geliefert. Die Regie wollte es so, dass der Ukrainer Selenskyj seinem Widersacher Putin wieder einmal die Show gestohlen hat. Während Putin vor Militärs eine massive Aufrüstung ankündigte, reiste Selenskyj erstmals seit der russischen Invasion ins Ausland, wo er in der Nacht vor dem US-Kongress sprechen sollte – mutmaßlich die Schlagworte gemeinsame Werte, Demokratie und Völkerrecht im Gepäck. Aber auch in Washington ging es im Kern um die Fortführung des Krieges, und zwar durch langfristige politische, militärische und finanzielle Hilfe des Westens.

Beide Auftritte sollten wohl nicht zuletzt dem eigenen Publikum die Zuversicht vermitteln, dass die Führung die Lage im Griff hat und dass genügend Ressourcen zur Verfügung stehen werden, um letztlich als Sieger vom Platz zu gehen. Beide Staatschefs können eine PR-Offensive gebrauchen. Hier Putin, der Angreifer, dessen „militärische Spezialoperation“ bisher nicht nach Wunsch verlaufen ist und der deshalb im eigenen Lager wachsender Kritik ausgesetzt ist. Dort Selenskyj, der Verteidiger, dessen Land angesichts massiver russischer Angriffe auf die Infrastruktur vor einem furchtbaren Winter steht. Und auch US-Präsident Joe Biden kann mithilfe seines Stargastes für die Fortsetzung seiner Ukraine-Politik werben, bevor ab Jänner die Republikaner quasi mitregieren.

Zusammengefasst heißt dies: Beide Seiten werden den Krieg auf absehbare Zeit fortsetzen, weitere Eskalationsschritte nicht ausgeschlossen. Für einen ernst gemeinten diplomatischen Vorstoß fehlt erstens Vertrauen. Putin sieht Russland seit jeher vom Westen betrogen und bedroht; und die Ukraine und der Westen glauben angesichts von Putins Aggression und seiner imperialistischen Ideologie nicht, dass man sich auf Vereinbarungen mit dem Kremlchef verlassen kann.

Zweitens ist derzeit keine Schnittmenge zwischen den Forderungen und Zielen beider Seiten erkennbar. Putin wird, solange er kann, den Anspruch auf zumindest Teile der Ukraine nicht aufgeben. Immerhin hat er vier Regionen bereits zu russischem Staatsgebiet erklärt. Und die Ukraine wird, solange sie mit Hilfe des Westens kann, den Angriff nicht belohnen. Nach dieser Logik würde selbst ein Waffenstillstand lediglich Putin dabei helfen, seinen brutalen Landraub abzusichern.

Das indirekte Rededuell vom Mittwoch bekräftigt dieses Lagebild. Zum Ende des Jahres, das mit Putins Säbelrasseln begonnen hat, sind die Aussichten düsterer als zum Beginn. Es werden noch viele Menschen sterben, bevor sich auch nur abzeichnet, wie der Krieg einmal enden kann.



